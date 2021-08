Spielberg FP2: Lüthi und Schrötter auf Kurs Q2

Marco Bezzecchi schnappt sich die Tagesbestzeit im österreichischen Spielberg. Gut verlief die Session aber auch aus Sicht von Thomas Lüthi und Marcel Schrötter, die Chancen haben, sich für Q2 direkt zu qualifizieren.

Aus deutschsprachiger Sicht verlief das zweite Freie Training in Österreich nach Plan, denn sowohl Thomas Lüthi als Sechster als auch Marcel Schrötter als 14. sind momentan auf Kurs Q2. Die Tagesbestzeit holte sich in Spielberg Vorjahressieger Marco Bezzecchi. Allerdings reichte ihm schon seine Bestzeit am Morgen, denn am Mittag war der Red Bull Ring etwas langsamer.

Die zweite Moto2-Session begann mit einem Sturz von Simone Corsi. Sein italienischer Landsmann Marco Bezzecchi bestätigte dagegen seine starke Form vom Morgen und behauptete sich weiter an der Spitze. Zwar schob sich auch Marcel Schrötter kurzzeitig auf P1, doch dann waren die üblichen Verdächtigen wieder vorn.

Die erste Überraschung gelang Lorenzo Dalla Porta. Mit 1:29,663 min lag er aber noch eine gute halbe Sekunde hinter der FP1-Bestzeit von Bezzecchi. Dahinter folgten zehn Minuten vor dem Ende Sam Lowes, Raul Fernandez und Bezzecchi, der kurz vor einem Wechsel zu Petronas SRT und einem Aufstieg in die MotoGP stehen soll. Allerdings litt in der Schlussphase das Selbstbewusstsein, denn Bezzecchi stürzte in Kurve 1 und auch Jorge Navarro machte unliebsamen Kontakt mit dem Kiesbett.

Dieses Schicksal ereilte am Ende der Session noch mehrere Fahrer: Hafizh Syahrin, der im Vorjahr in den schrecklichen Sturz in Spielberg verwickelt war, Aron Canet und Bo Bendsneyder waren betroffen. Die Session war aber nicht abgebrochen worden. Noch Minuten nach der Session wurden wegen Missachtung der Gelben Flaggen Zeiten gestrichen. Die Tagesbestzeit blieb aber bei Bezzecchi, obwohl Remy Gardner, Sam Lowes und Thomas Lüthi die ersten drei Ränge im FP2 belegten.

Moto3, Spielberg, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (6. August):

1. Marco Bezzecchi, Kalex, 1:29,115 min

2. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,080 sec

3. Remy Gardner, Kalex, + 0,129

4. Sam Lowes, Kalex. + 0,236

5. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,248

6. Thomas Lüthi, Kalex, + 0,259

7. Lorenzo Dalla Porta, Kalex + 0,283

8. Ai Ogura, Kalex, + 0,326

9. Raul Fernandez, Kalex, + 0,346

10. Celestino Vietti, Kalex, + 0,414

11. Xavi Vierge, Kalex, + 0,427

12. Stefano Manzi, Kalex, + 0,452

13. Tony Arbolino, Kalex, + 0,476

14. Marcel Schrötter, + 0,505

Moto3, Spielberg, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (6. August):

1. Binder, Honda, 1:36,809 min

2. McPhee, Honda, + 0,040 sec

3. Garcia, GASGAS, + 0,057

4. Fenati, Husqvarna, + 0,125

5. Foggia, Honda, + 0,131

6. Migno, Honda, + 0,269

7. Antonelli, KTM, + 0,302

8. Masia, KTM, + 0,326

9. Salac, KTM, + 0,335

10. Guevara, GASGAS, + 0,377

11. Acosta, KTM, + 0,384

12. Sasaki, KTM, + 0,405

13. Fernandez, Husqvarna, + 0,509

14. Tatay, KTM, + 0,598

15. Artigas, Honda, + 0,673



Ferner:

28. Kofler, KTM, + 1,938