Alex Baumgärtel (Kalex): Der 9. Titel hintereinander? 31.07.2021 - 08:47 Von Günther Wiesinger

Bleibt Kalex in der Moto2-WM wie schon 2016 und 2020 ungeschlagen? Gelingt der 9. Titel in der Fahrer-WM in Serie? Geschäftsführer Alex Baumgärtel im Interview – er spricht auch offen über die Corona-Problematik.