Marcel Schrötter: Neue MX-Yamaha im Spanien-Camp

Das deutsche Moto2-WM-Aushängeschild Marcel Schrötter (Intact GP) ist gut ausgerüstet in sein intensives Trainingslager nach Spanien aufgebrochen.

Marcel Schrötter ist der einzige verbliebene deutschsprachige Moto2-Fahrer in der Weltmeisterschaft. Der 28-jährige Bayer ist Anfang der Woche in sein Trainingscamp nach Spanien aufgebrochen. Bevor es aber auf die Fahrt nach Katalonien ging, nahm der Moto2-Fahrer des Teams Liqui Moly Intact GP noch seine brandneue 250er-Cross-Yamaha in Empfang.

Der Übergabetermin für das liebevoll überarbeitete Bike aus dem Hause YART (Yamaha Austria) war in der Edelschmiede bei Hausherr Yannick Raschle von Raschle Motos in Niederuzwil in der Schweiz.

Schrötter packt viel in seine Trainingstage in Spanien, angefangen mit einer Motocross-Einheit auf dem neuen Bike. Am Mittwochvormittag schob der Pflugdorfer eine Golfrunde mit einigen Freunden ein. Danach ging es mit den Supermoto-Bikes auf eine nahegelegene Bahn.

Schrötter war dabei auf der Piste von Sallent in sehr prominenter Gesellschaft. Neben den Binder-Brüdern Brad und Darryn waren auch Augusto Fernandez und Pedro Acosta sowie Riccardo Rossi mit von der Partie.

Neben den Supermoto- und Cross-Sessions stehen bei Schrötter in den nächsten Tagen in Spanien auch ausgedehnte Rennrad-Touren auf dem Programm.