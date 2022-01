Ai Oguras Favoriten: Augusto Fernandez und Canet

Nach einer überzeugenden Rookie-Saison in der Moto2-WM gibt Kalex-Pilot Ai Ogura (Honda Team Asia) für 2022 die Top-3 als Ziel aus. Seine härtesten Rivalen glaubt er bereits zu kennen.

Hinter dem achtfachen Saisonsieger Raul Fernandez war Ai Ogura 2021 der beste der sieben Moto2-Rookies, obwohl er sich im vorletzten Rennen einen Bruch am linken Fuß zuzog und deshalb das Finale in Valencia verpasste. Der 20-jährige Japaner, 2020 Dritter der Moto3-WM, fuhr in seinem ersten Jahr in der zweithöchsten Klasse zwölf Mal in die Top-10 und stand im zweiten Spielberg-Rennen als Zweiter auf dem Podest. In der Endabrechnung landete der Kalex-Pilot aus dem Honda Team Asia auf WM-Rang 8.

«Das Vorjahr war schwierig, es war meine erste Moto2-Saison und ich war ein bisschen besorgt, weil ich zuvor keinerlei Erfahrung auf größeren Motorrädern gesammelt hatte», blickte Ogura zurück. «Nach ein paar Rennen war das Gefühl aber gut, ich schaffte einen Podestplatz in Österreich und war Gesamtachter. Es war also eine gute Saison.»

«Ich war im Vorjahr Achter, vier Fahrer steigen in die MotoGP auf, mein Ziel für dieses Jahr werden also die Top-3 sein», geht der Japaner analytisch an die Zielsetzung für 2022 heran. Denn mit Remy Gardner, Raul Fernandez, Marco Bezzecchi und Fabio Di Giannantonio wechselten vier Fahrer aus den Top-7 der Moto2-WM in die MotoGP-Klasse.

Ist der Schritt in die Königsklasse für den 20-jährigen Honda Team Asia-Fahrer schon ein Thema für die nahe Zukunft? «Es ist natürlich nicht super weit weg, denn Leute wie Di Giannantonio, Raul, Remy, Bezzecchi fuhren im Vorjahr alle noch mit mir», antwortete Ogura auf die Frage von SPEEDWEEK.com. «Ich weiß aber, dass es noch nicht reicht. Ich arbeite weiter und möchte eines Tages in die MotoGP, das ist mein Ziel.»

Welche der verbliebenen Moto2-Asse schätzt Ai Ogura im Kampf um den angestrebten Top-3-Platz besonders stark ein? «Es werden zwei Jungs sein», ist er überzeugt. «Einer ist Augusto [Fernandez] von Red Bull KTM Ajo und der andere Aron Canet, der von Boscoscuro auf Kalex wechselt. Aus meiner Sicht werden es in der Moto2 hauptsächlich die zwei Jungs sein – und ich werde versuchen, bei ihnen mitzumischen», ergänzte Ogura.

Zur Erinnerung: Der dreifache Moto2-GP-Sieger Augusto Fernandez (24) sammelte 2021 noch mit Marc VDS sechs Podestplätze und landete auf dem fünften WM-Rang. Aron Canet (22) war mit fünf Podestplätzen und WM-Rang 6 der beste Boscoscuro-Pilot im von Kalex dominierten Moto2-Feld. Der Moto3-Vizeweltmeister von 2019 wird seine dritte Saison in der zweithöchsten Klasse nach zwei Jahren bei Aspar im Pons-Team und damit erstmals auf Kalex bestreiten. Sechs Moto3-Siege hat Canet in der Tasche, in der Moto2-Klasse gewann er aber noch nicht.

Moto2-Endstand 2021 (nach 18 Rennen):

1. Gardner 311 Punkte. 2. R. Fernandez 307. 3. Bezzecchi 214. 4. Lowes 190. 5. A. Fernandez 174. 6. Canet 164. 7. Di Giannantonio 161. 8. Ogura 120. 9. Navarro 106. 10. Schrötter 98. 11. Vierge 93. 12. Vietti 89. 13. Roberts 59. 14. Arbolino 41. 15. Beaubier 50. 16. Bendsneyder 46. 17. Ramirez 39. 18. Chantra 37. 19. Manzi 36. 20. Dixon 30. 21. Arenas 28. 22. Lüthi 27. 23. Garzo 16. 24. Corsi 16. 25. Alduguer 13. 26. Bulega 12. 27. Dalla Porta 10. 28. Syahrin 9. 29. Nagashima 5. 30. Lopez 4. 31. Baldassarri 3. 32. Baltus 2.



Marken-WM:

1. Kalex 450 Punkte. 2. Boscoscuro 199. 3. MV Agusta 19. 4. NTS 11.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 618 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing Team 364. 3. Sky Racing Team VR46 303. 4. Inde Aspar Team 192. 5. Federal Oil Gresini 173. 6. Idemitsu Honda Team Asia 157. 7. Liqui Moly Intact GP 149. 8. Petronas Sprinta Racing 123. 9. Speed Up 119. 10. American Racing 89. 11. Italtrans Racing Team 74. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 73. 13. Flexbox HP40, 56. 14. MV Agusta Forward Racing 19. 15. NTS RW Racing GP 11.