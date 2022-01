Aoyama (Honda Team Asia): Titelkandidaten und Rookies

Als 250-ccm-Weltmeister und Teammanager legt Hiroshi Aoyama die Messlate für Ai Ogura und Somkiat Chantra in der Moto2-WM 2022 hoch. Auch den Moto3-Rookies traut er einiges zu.

Das Honda Team Asia bestätigte für die Moto2-Saison 2022 neben dem WM-Achten Ai Ogura auch Somkiat Chantra. In der Moto3-Klasse kommen mit Mario Aji und Asia Talent Cup-Gesamtsieger Taiyo Furusato dagegen zwei Rookies zum Zug.

Teammanager Hiroshi Aoyama hat hohe Erwartungen an seine Moto2-Piloten, immerhin musste sich Ogura im zweiten Spielberg-Rennen des Vorjahres nur Raul Fernandez geschlagen geben. Im selben Österreich-GP fuhr Chantra auf der Kalex in den Idemitsu-Honda-Farben die schnellste Rennrunde und heimste mit Rang 5 seine persönliche Bestleistung ein. In der Gesamtwertung war Chantra aber nur auf WM-Rang 18 zu finden.

«Die Moto2-Fahrer kennen die Weltmeisterschaft und das Motorrad schon. Sie haben Erfahrung und ich glaube, dass beide eine Chance haben, um den Titel zu kämpfen – was in dieser Klasse nicht so einfach ist, die Abstände sind so eng. Ich sehe aber, dass beide Fahrer talentiert sind, sie haben das Potenzial», bekräftigte der 250er-Weltmeister von 2009.

«Auf der anderen Seite ist es ein bisschen das Gegenteil, mit zwei ganz neuen Fahrern, denen die Erfahrung in der Weltmeisterschaft fehlt», wandte Aoyama seinen Blick den Rookies zu. «Mario fuhr die Moto3-Honda aber in der Junioren-WM, er zeigte dort interessantes Potenzial. Es ist klar, dass er sehr talentiert ist. Natürlich ist es nicht einfach, wenn man in ein neues Team und eine neue Meisterschaft kommt. Zudem hatte er im Vorjahr eine große Verletzung, wir müssen sehen, wie gut er sich erholt hat und wie gut er in die Saison starten kann», verwies der 40-jährige Teammanager auf den Oberschenkelbruch des Indonesiers, der seinen zweiten Wildcard-Einsatz beim Algarve-GP verhinderte.

Aoyama weiter: «Taiyo Furusato gewann im Idemitsu Asia Talent Cup sieben von sieben Rennen, was großartig ist. Es ist klar, dass er das Talent hat, um das Moto3-Bike zu fahren. Aber natürlich ist die Weltmeisterschaft anders, die Strecken sind anders, die Rivalen… Ich glaube, dass beide Fahrer lernen und versuchen sollten, sich zu verbessern. Wir möchten sehen, wie sich diese Fahrer entwickeln und ihr Level während der Saison anheben können. Wenn sie dieses Jahr schon um die Top-10 kämpfen können, wäre es sehr gut.»

Moto2-Endstand 2021 (nach 18 Rennen):

1. Gardner 311 Punkte. 2. R. Fernandez 307. 3. Bezzecchi 214. 4. Lowes 190. 5. A. Fernandez 174. 6. Canet 164. 7. Di Giannantonio 161. 8. Ogura 120. 9. Navarro 106. 10. Schrötter 98. 11. Vierge 93. 12. Vietti 89. 13. Roberts 59. 14. Arbolino 41. 15. Beaubier 50. 16. Bendsneyder 46. 17. Ramirez 39. 18. Chantra 37. 19. Manzi 36. 20. Dixon 30. 21. Arenas 28. 22. Lüthi 27. 23. Garzo 16. 24. Corsi 16. 25. Alduguer 13. 26. Bulega 12. 27. Dalla Porta 10. 28. Syahrin 9. 29. Nagashima 5. 30. Lopez 4. 31. Baldassarri 3. 32. Baltus 2.



Marken-WM:

1. Kalex 450 Punkte. 2. Boscoscuro 199. 3. MV Agusta 19. 4. NTS 11.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 618 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing Team 364. 3. Sky Racing Team VR46 303. 4. Inde Aspar Team 192. 5. Federal Oil Gresini 173. 6. Idemitsu Honda Team Asia 157. 7. Liqui Moly Intact GP 149. 8. Petronas Sprinta Racing 123. 9. Speed Up 119. 10. American Racing 89. 11. Italtrans Racing Team 74. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 73. 13. Flexbox HP40, 56. 14. MV Agusta Forward Racing 19. 15. NTS RW Racing GP 11.