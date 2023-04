Reifendruck in der Moto2: Problematik existiert nicht

Während in der MotoGP-WM nach dem dritten Grand Prix 2023 Quali-Zeiten gestrichen werden und Renndisqualifikationen drohen, wenn das Reifendrucklimit unterschritten wird, redet in der Moto2 keiner davon.

Während in der MotoGP-Weltmeisterschaft seit fast einem Jahr heftig über die Einhaltung des Mindestreifendrucks am Vorderreifen diskutiert wird, redet in der Moto2-WM; niemand über die Problematik. Sie existiert einfach nicht, schildert Alex Baumgärtel, Geschäftsführer von Kalex engineering in Bobingen (Deutschland).

Kalex rüstete 2022 nicht weniger als 26 der 30 Moto2-WM-Piloten aus, daran hat sich auch 2023 nichts geändert. Kalex hat 2011 in Katar mit Stefan Bradl den ersten Moto2-GP-Sieg errungen, insgesamt sind es inzwischen 162. Dazu wurde 2022 die Konstrukteurs-WM zum zehnten Mal in Serie gewonnen, die Fahrer-WM zum insgesamt elften Mal.

Alex, warum ist eigentlich das Thema Mindestreifendruck in der Moto2-WM kein Thema, während das in der MotoGP eine starke Rolle spielt?

Reifendruck? Die Moto2-Teams halten sich halt dran. Und die Sensoren sind bei allen ziemlich die Gleichen. Außerdem gehen sie in der MotoGP beim Reifendruck deutlich mehr ans Limit als wir in der Moto2 müssen.

Bei uns in der Moto2-WM ist es für die Performance egal, wenn man ein 0,1 bar unter dem Limit liegt.

Komischerweise ist in der Moto2 nur vom Reifendrucklimit hinten die Rede. Es liegt bei 1,4 bar. Vom Vorderreifen redet gar niemand.

Vorne ist es eigentlich nicht so limitiert. Vorne gibt es von Dunlop nur eine Empfehlung von 2,2 bis 2,6 bar. Aber das ist nur einen. Vorgabe, da geht kaum einer in die Nähe, höchstens mal bei einem Test.

Warum wird dann der Mindestdruck in der MotoGP vorne so häufig unterschritten? Er wird 2023 bei 1,88 bar festgelegt, das kann sich aber auf manchen Stecken ändern.

Keine Ahnung. Früher sind manche Teams beim Reifendruck so tief gegangen, dass es gefährlich wurde, die Renndistanz zu überstehen. Deshalb wurden die Limits eingeführt. So kamen die Reifenluftdruck-Sensoren ins Spiel.

Moto2-Ergebnis, Termas de Río Hondo (2. April):

1. Arbolino, Kalex, 14 Rdn in 26:26,606 min

2. López, Boscoscuro, + 0,663 sec

3. Dixon, Kalex, + 1,961

4. Canet, Kalex, + 7,769

5. Garcia, Kalex, + 11,954

6. Binder, Kalex, + 12,274

7. Salac, Kalex, + 13,100

8. Chantra*, Kalex, + 12,758

9. Arenas, Kalex, + 13,649

10. Lowes, Kalex, + 14,107

11. Gonzalez, Kalex, + 15,581

12. Acosta, Kalex, + 16,913

13. Vietti, Kalex, + 17,135

14. Roberts, Kalex, + 25,871

15. Aldeguer, Boscoscuro, + 27,388



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)



WM-Stand nach 2 von 21 Rennen:

1. Arbolino, 41 Punkte. 2. Canet 33. 3. Acosta 29. 4. Dixon 26. 5. Salac 22. 6. Lopez 20. 7. Gonzalez 16. 8. Lowes 15. 9. Chantra 15. 10. Arenas 15. 11. Garcia 12. 12. Darryn Binder 10. 13. Vietti 8. 14. Alcoba 6. 15. Baltus 4. 16. Aldeguer 4. 17. Roberts 4.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 50. 2. Boscoscuro 23.

Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 56. 2. Pons Wegow Los40 45. 3. Red Bull KTM Ajo 44. 4. Gresini Racing 28. 5. GASGAS Aspar 26. 6. SpeedUp 24. 7. Yamaha VR46 16. 8. Idemitsu Honda Team Asia 15. 9. Liqui Moly Husqvarna Intact GP 10. 10. Fantic Racing 8. 11. Fieten Olie Racing GP 4. 12. Italtrans Racing 4.