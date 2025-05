Christian Horner zu Verstappen-Aus: Wo kommt das her?

​Sie kommen sicher zurück wie ein fachmännisch in die Luft gepfeffertes australisches Wurfholz – die Gerüchte, wonach Max Verstappen Red Bull Racing verlasse. RBR-Teamchef Christian Horner wundert sich.

Es hat sich an der Ausgangslage nichts geändert, aber dennoch kehrt die Unterstellung zurück, Formel-1-Champion Max Verstappen liebäugle mit einem Team-Wechsel. Ungeachtet der Tatsache seines Vertrags oder entgegen allen Beteuerungen des Niederländers.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Max ist ein elementarer Teil dieses Rennstall und in all unsere Entwicklungen eingebunden. Von ausserhalb des Teams wird viel Gedöns erzeugt, und da frage ich mich manchmal schon – wo kommt das her? Jedenfalls nicht aus unserem Kreis.»

«Max ist grimmig entschlossen, mit uns den Rennwagen zu verbessern. Er hat uns intern versichert, dass er sich voll und ganz für uns engagiert, sein ganzes Denken dreht sich nur um die Frage, wie wir das Auto konkurrenzfähiger machen können. Ich weiss wirklich nicht, woher die ganzen Geschichten über seinen angeblichen Abschied herrühren.»



«Max hat bei uns einen Vertrag bis Ende 2028. Es ist offensichtlich, dass sein Engagement in Frage gestellt wird, wenn wir es nicht schaffen, ihm ein gutes Auto hinzustellen. Aber bislang haben wir ihm Fahrzeuge gegeben, mit welchen er 64 Grands Prix und vier WM-Titel gewonnen hat.»



«Ich erlebe einen Max, der sich voll in die Arbeit reinkniet, der ein hervorragendes Verhältnis hat mit seiner Mannschaft und der vom gleichen Gedanken beseelt ist wie alle hier – wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, und wir halten zusammen.»





1. Training, Miami

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,128 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,484

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,558

04. Carlos Sainz (E), Williams, 1:27,678

05. Alex Albon (T), Williams, 1:27,955

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:27,968

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,058

08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:28,155

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:28,227

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,243

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:28,374

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,391

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:28,556

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:28,573

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:28,771

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:28,996

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,084

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:29,179

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:29,357

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,362