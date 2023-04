Texas-GP: Fährt neben Jonas Folger auch Stefan Bradl?

Das Repsol-Honda-Team gleicht nach den Verletzungen von Marc Márquez und Joan Mir einem Lazarett. Stefan Bradl weiß noch nicht, ob er einspringen muss. Jonas Folger wird dort für GASGAS fahren.

Stefan Bradl hat den Portimão-GP für ServusTV als Experte kommentiert und die Vorkommnisse beim Argentinien-GP vor dem TV-Bildschirm beobachtet. Der Bayer hat mit Argwohn wahrgenommen, dass nach Marc Márquez auch noch Joan Mir verletzt ausgefallen ist. Jetzt stellen sich die deutschen Fans natürlich die Frage, ob der Honda-MotoGP-Testfahrer beim Red Bull Grand Prix of the Americas in Austin/Texas (14. bis 16. April) für einen der beiden Repsol-Honda-Werksfahrer einspringen muss.

Wie fällt das Fazit von Stefan Bradl zur Situation von Repsol-Honda nach dem Wochenende in Termas de Río Honda aus? «Am Tiefpunkt angekommen, wenn keiner mehr am Start steht. Ich habe den Sturz von Joan Mir in der ersten Runde des Sprints gesehen; er wurde von einem Gegner touchiert, aber nicht schlimm oder absichtlich», meint der 33-jährige Bayer. «Er ist dann saublöd runtergefallen und hat sich Kopf und Nacken stark angeschlagen. Mehr weiß ich auch nicht.»

Was die technische Weiterentwicklung betrifft, so treten die beiden Honda-Teams momentan auf der Stelle. LCR-Honda-Pilot Alex Rins sagte gestern: «Ich musste mit dem neuen Chassis fahren, weil es für den Regen abgestimmt war. Hätte ich frei wählen hätte können, hätte ich das Rennen mit dem alten Fahrwerk bestritten.»

Stefan Bradl wird auf jeden Fall zum nächsten Wettkampf auf dem Circuit of the Americas (COTA) fliegen, wo er 2014 den vierten MotoGP-Platz erobert hat. Vorher wird er am 10. und 11. April in Jerez noch das neue Kalex-Chassis testen, das nachher voraussichtlich für weitere Checks nach Japan verfrachtet wird, ehe es beim Jerez-GP (30. April) unter Wildcard-Fahrer Stefan Bradl in der WM debütieren könnte. Die vier HRC-Stammfahrer könnten das Kalex-Chassis dann in Andalusien beim Montag-Test fahren.

«Ich fliege auf jeden Fall nach Texas, weil ich dort für ServusTV im Einsatz sein werde», berichtete der siebenfache GP-Sieger. «Es ist geplant, dass ich am 13. April von Deutschland nach Texas fliege. Aber sollte ich dort als Ersatzfahrer für Honda eingesetzt werden, muss ich direkt von Spanien nach Texas reisen. Diese Verbindung hat Honda vorsichtshalber bereits angefragt… Aber wir warten natürlich ab, wie sich die Situation bei Marc und Joan in dieser Woche noch entwickelt und wie sich der Gesundheitszustand der beiden entwickelt.»

«Nach meinem Informationsstand, den ich mir selbst zusammengereimt habe, wird Joan beim US-GP sicher wieder fahren. Ich glaube nicht, dass seine Verletzungen so schlimm sind, dass er Texas auslassen muss. Und bei Marc habe ich auch ein gutes Gefühl, dass er in Amerika am Start stehen wird», meint der Moto2-Weltmeister von 2011.

Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass beim Texas-GP erstmals seit Beginn der MotoGP-Viertakt-Ära 2002 zwei deutsche Teilnehmer am Start stehen werden: Stefan Bradl für Repsol-Honda und Jonas Folger für das GASGAS Factory Racing Tech3-Team.

«Auf jeden Fall könnten wir beim Jerez-GP erstmals zwei deutsche MotoGP-Piloten in der Startaufstellung sehen», überlegte Bradl. «Denn Jonas fährt dort aller Voraussicht nach wieder für GASGAS, ich trete mit dem Honda Test Team als Wildcard-Fahrer an.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen, Termas de Rio Hondo (2. April):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 25 Runden in 44:28,518 min

2. Johann Zarco (F), Ducati, +4,085 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +4,681

4. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +7,581

5. Jorge Martin (E), Ducati, +9,746

6. Jack Miller (AUS), KTM, +10,562

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +11,095

8. Luca Marini (I), Ducati, +13,694

9. Alex Rins (E), Honda, +14,327

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +18,515

11. Augusto Fernández (E), KTM, +19,380

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +26,091

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +28,394

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +29,894

15. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +36,183

16. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +47,753

17. Brad Binder (ZA), KTM, +48,106

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Termas der Rio Hondo (1.4.):

1. Brad Binder, KTM, 12 Rdn in 19:56,873 min

2. Marco Bezzecchi, Ducati, +0,072 sec

3. Luca Marini, Ducati, +0,877

4. Franco Morbidelli, Yamaha, +2,354

5. Alex Márquez, Ducati, +2,462

6. Pecco Bagnaia, Ducati, +2,537

7. Maverick Viñales, Aprilia, +2,643

8. Jorge Martin, Ducati, +3,754

9. Fabio Quartararo*, Yamaha, +4,856

10. Jack Miller, KTM, +5,143

11. Takaaki Nakagami, Honda, +5,574

12. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +6,965

13. Johann Zarco, Ducati, +7,568

14. Raúl Fernández, Aprilia, +7,725

15. Alex Rins, Honda, +8,687

16. Augusto Fernández, KTM, +9,040



*= mit 1 Sekunde Zeitstrafe wegen Überholens bei gelber Flagge

WM-Stand nach 4 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 50 Punkte. 2. Bagnaia 41. 3. Zarco 35. 4. Alex Márquez 33. 5. Viñales 32. 6. Miller 25. 7. Martin 22. 8. Binder 22. 9. Morbidelli 21. 10. Quartararo 18. 11. Marini 15. 12. Rins 13. 13. Aleix Espargaró 12. 14. Augusto Fernández 8. 15. Nakagami 7. 16. Marc Márquez 7. 17. Di Giannantonio 6. 18. Mir 5. 19. Oliveira 3. 20. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 71 Punkte. 2. KTM 38. 3. Aprilia 32. 4. Yamaha 27. 5. Honda 20.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 65 Punkte. 2. Prima Pramac 57. 3. Red Bull KTM 47. 4. Aprilia Racing 44. 5. Ducati Lenovo 41. 6. Gresini Racing 39. 7. Monster Energy Yamaha 39. 8. LCR Honda 20. 9. Repsol Honda 12. 10. GASGAS Tech3 8. 12. CryptoDATA RNF 5.