Joe Roberts mit Fraktur raus aus dem Moto2-Titelkampf

Als Fünfter der Moto2-WM besaß der US-Amerikaner Joe Roberts vor dem Australien noch eine theoretische Chance auf den Weltmeistertitel. Nach einem folgenschweren Abflug des Kalex-Piloten ist die Titelchance weg.

Der Kalifornier Joe Roberts erlebte einen albtraumhaften Start in den Samstag auf Phillip Island. Auf erneut nasser Piste flog der Pilot von American Racing während des zweiten Trainings so unglücklich von seiner Moto2-Kalex, dass wenig später ein Bruch des rechten Kahnbeins festgestellt wurde. Damit ist Roberts, der 2024 bereits viermal auf dem Podest stand und in Mugello triumphierte nicht nur für den Australien-GP ausgeknipst.

Der WM-Fünfte scheidet damit nach Celestino Vietti, der sich am Freitag in Australien das Schlüsselbein gebrochen hatte, als nächster der Spitzenpiloten aus dem Titelkampf aus. Denn die Verletzung kommt zum schlechtesten Zeitpunkt, direkt zu Beginn der lückenlösen Serie mit Australien, Thailand und Malaysia. Zum jetzigen Zeitpunkt ist völlig unklar, wann Joe Roberts wieder an die Lenker geht. Sicher ist – auch 2025 startet er für American Racing in der Moto2-Weltmeisterschaft.

Roberts hatte am Vortag das Qualifying unter den Top-14 verpasst, seine Chancen auf einen Platz im zweiten Qualifying Q2 waren nur minimal, als der Regen am Samstagmorgen auf Phillip Island einsetzte. Der Amerikaner entschied sich dennoch, auf die Strecke zu gehen.

Diese Ausfälle sind zugleich eine gute Nachricht für einen Ai Ogura, der an diesem Wochenende bereits zwei Konkurrenten weniger hat. Siegt Ogura am Sonntag – und schließen seine Verfolger Sergio Garcia und Alonso Lopez nicht besser als auf Rang 4 und 7 ab, dann hat auch die Moto2 bereits vorzeitig ihren Meister 2024 gefunden.

Alle Hoffnung des Teams aus den Vereinigten Staaten ruht nun auf Marcos Ramirez. Der Spanier verschaffte sich als Vierter im Q2 eine erstklassige Ausgangsposition für den Australien-GP.

Ergebnisse Moto2 Qualifying 2 Phillip Island, (19. Oktober):

1. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, 1:30,876 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,196 sec

3. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,268

4. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,292

5. Barry Baltus (B), Kalex, 0,537

6. Manuel González (E), Kalex, +0,544

7. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,550

8. Albert Arenas (E), Kalex, +0,576

9. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +0,579

10. Jake Dixon (GB), Kalex, +0,700

11. Tony Arbolino (I), Kalex, +0,776

12. Dennis Foggia (I), Kalex, +0,785

13. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,785

14. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +0,893

15. Darryn Binder (ZA), Kalex, +1,160

16. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +1,173

17. Deniz Öncü (TR), Kalex, +1,289

18. Izan Guevara (E), Kalex, +1,636