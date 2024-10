Moto2 Qualifying: Aldeguer auf Pole in Australien

Mit einer historisch schnellen Runde hat sich Fermin Aldeguer auf Phillip Island die Pole-Position gesichert! Hinter ihm: Aron Canet, mit dem er sich ein enges Duell geliefert hatte. Zwei Verletzungs-Ausfälle.

Was für eine Runde!

Mit der historischen ersten Runde im 1:30er-Bereich sicherte sich Fermin Aldeguer Startplatz 1 für das Rennen in Phillip Island beim GP von Australien!

Der Spanier nach der Quali: «Ich mag diese Strecke sehr, es ist meine dritte Pole in Folge hier. Wenn es morgen trocken bleibt, können wir um den Sieg kämpfen.»

Ai Ogura vom Team MT Helmets MSI könnte dieses Wochenende vor seinem Teamkollegen Sergio Garcia zum Weltmeister werden. Er hat 60 Punkte Vorsprung. Kann er das am Wochenende auf 76 ausbauen, wird er schon in Australien Weltmeister. Er geht jedoch nur von Rang 9 ins Rennen.

Aus dem Q1 hatten Senna Agius, Dennis Foggia, Ayumu Sasaki und Barry Baltus den Sprung ins Q2 geschafft.

Mit elf Minuten auf der Uhr purzelten bei trockenen Bedingungen die ersten Zeiten im 1:31er-Bereich mit Fermin Algeduer an der Spitze (1:31,737 min).

Gut zwei Minuten später fielen dann wie schon im Q1 die Rekordzeiten: 1:31,559 für Aron Canet. 1:31,586 war die Spitzenzeit aus der ersten Session gewesen. Aldeguer toppte auf 1:31,357 und verbesserte sich selbst auf 1:31,242, gut drei Zehntel vor Canet also.

Doch dann kam Canet! Der Spanier verbesserte sich auf 1:31,184. Aldeguer hatte zum Ende der Session noch einen Schuss – und der saß! Mit einer 1:30,876 setzte Aldeguer die erste Moto2-Zeit im 1:30er-Bereich auf der australischen Insel-Strecke überhaupt!

In der Zwischenzeit hatte sich Canet auf 1:31,072 verbessert, sicherte sich Startplatz 2 vor Alonso Lopez auf Rang 3.

Izan Guevara stürzte kurz vor Ende der Session, wurde nur Letzter in der Session. Celestino Vietti konnte an den Qualifying-Sessions nicht teilnehmen. Er brach sich im freien Training am Vortag das linke Schlüsselbein. Joe Roberts hat sich bei einem Crash das Handgelenk gebrochen. Wir lange er ausfällt, ist noch unklar.

Ergebnisse Moto2 Qualifying 2 Phillip Island, (19. Oktober):

1. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, 1:30,876 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,196 sec

3. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,268

4. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,292

5. Barry Baltus (B), Kalex, 0,537

6. Manuel González (E), Kalex, +0,544

7. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,550

8. Albert Arenas (E), Kalex, +0,576

9. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +0,579

10. Jake Dixon (GB), Kalex, +0,700

11. Tony Arbolino (I), Kalex, +0,776

12. Dennis Foggia (I), Kalex, +0,785

13. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,785

14. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +0,893

15. Darryn Binder (ZA), Kalex, +1,160

16. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +1,173

17. Deniz Öncü (TR), Kalex, +1,289

18. Izan Guevara (E), Kalex, +1,636