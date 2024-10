Aldeguer Schnellster in spannendem Moto2-Zeittraining

Während der 40-minütigen Sitzung drehten sich die Bedinungen komplett. Als der Asphalt auf Phillip Island abgetrocknet war, holte sich Youngster Fermin Aldeguer die Moto2-Bestzeit. Titelfavorit Ogura Siebter.

Am Freitag auf Phillip Island genossen die Piloten der mittleren WM-Kategorie das Privileg der vollen Fahrzeit auf der Piste von Phillip Island. Dank unzumutbarer Streckenbedingungen waren die freien Trainings der Moto3 sowie der MotoGP abgesagt worden.

Die Moto2-Fahrer dagegen hatten ein Zeitfenster erwischt, das einen Zeitenvergleich im Nassen zugelassen hatte. Wenig überraschend waren die Zeiten teilweise auf den Kopf gestellt worden. Denn mit Mario Aji auf dem zweiten Platz hatte sich ein Außenseiter hervorragend in Szene gesetzt. Noch besser, ein zuletzt oft gesehener Pilot an der Spitze: Aron Canet hatte sich am Ende des FP1 an die Spitze des größten Feldes im Fahrerlager gesetzt.

Ordentlich hatte sich auch Ai Ogura als Sechster geschlagen. Rechnerisch kann sich der Japaner bereits an diesem Wochenende zum ersten Moto2-Weltmeister seiner Nation krönen. Derzeit liegt der Boscoscuro-Pilot 60 Punkte vor Teamkollege Sergio Garcia.

Zufrieden waren auch die Fans aus Australien. Senna Agius, der seinen ersten Heim-GP bestreitet, beendete die nasse Session als Elfter. Mit Harrison Voight als 20. Schlug sich der australische Ersatzpilot für den verletzten Daniel Munoz bei seinem Debüt respektabel.

Auch die zweite Sitzung der Moto2 startete zunächst auf einer nassen Rennstrecke. Bei mittlerweile freundlichem Himmel deutet sich bereits eine Verbesserung der Bedingungen an. Kurios und typisch für Australien: Nach 10 Minuten der Sitzung wurde das Zeittraining kurz unterbrochen – eine Gruppe von Gänsen hatte sich zu einem Spaziergang auf der Piste entschlossen.

Als die Ampel eine halbe Stunde vor Ende wieder auf Grün sprang, gingen alle Fahrer wieder mit Pirelli-Regenreifen auf die Strecke. Zu diesem Zeitpunkt hatte KTM-Ajo-Pilot Deniz Öncü die Bestzeit vorgelegt, auf Platz 2 fand sich erneut der Indonesier Mario Aji. Die beiden SpeedUP-Fahrer Fermin Aldeguer und Alonso Lopez kamen auf 3 und 4 ebenfalls gut mit der abtrocknenden Piste zurecht.

Senna Agius, der ebenfalls sein erstes Rennen auf Phillip Island bestreiten wird, lag zu diesem Zeitpunkt auf einem guten sechsten Rang. Zwanzig Minuten vor Ende des Zeittrainings, bei dem bereits für die schnellsten 18 Piloten eine Vorentscheidung für den Einzug ins zweite Qualifying fiel, war der Kipppunkt erreicht und das Feld rüstete auf profillose Slicks um. Sofort fielen die Zeiten.

American Racing-Pilot Marco Ramirez schaffte als erster Racer eine deutliche Verbesserung. Kurzzeitig lag die blaue Kalex zwei Sekunden vor dem Feld. Doch nach und nach verdichtete sich Feld beim Kampf gegen die Uhr.

Mit 15 Minuten auf dem Timer hatte sich zum Freude der deutsche Intact-GP-Mannschaft Darryn Binder die Bestzeit geholt. Dahinter wirbelten die Zeiten durcheinander. Zehn Minuten vor Schluss war der Asphalt soweit abgetrocknet, dass die Rundenzeit nochmals um Sekunden fielen. Die Reihenfolge an der Spitze wechselte im 30-Sekunden-Takt, wobei Fermin Aldeguer und Marco Ramirez den größten Mut aufbrachten und an die Spitze gingen. Binder, eben noch an der Spitze, war hier bereits auf Position 15 zurückgefallen.

Im großen Endspurt der ersten Session mit Slicks begann sich das Feld nach den bekannten Größen zu ordnen. Aldeguer, Garcia, Arenas, Gonzales, Canet, Ogura­ – so die Top-6 mit fünf Minuten auf der Anzeige.

Im Finale gelangen dann noch Jake Dixon und Alonso Lopez schnelle Umläufe, und die Spitze wurde nochmals frisch sortiert. Die Bestzeit von Fermin Aldeguer blieb jedoch genauso, wie die zweite Zeit von Fantic-Ass Canet. Platz 3 geht an Alonso Lopez, der auch in der WM Dritter ist. Während der WM-Zweite Sergio Garcia Siebter wurde, hatte der Spitzenreiter als 13 größere Mühe, ist aber dennoch für das Q2 gesetzt. Senna Agius gelang als 15. ebenfalls der direkte Einzug. Der 19-Jährige lag dabei nur eine Position vor dem starken Ersatzpiloten und Landsmann Voight.

Ergebnisse Moto2 Zeittraining Phillip Island, 18. Oktober

1. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, 1:32,718 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,277 sec

3. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,307

4. Manuel González (E), Kalex, +0,437

5. Jake Dixon (GB), Kalex, +0,503

6. Tony Arbolino (I), Kalex, 0,586

7. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +0,795

8. Albert Arenas (E), Kalex, +0,812

9. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,892

10. Izan Guevara (E), Kalex, +0,994

11. Diogo Moreira (BR), Kalex, +1,106

12. Marcos Ramirez (E), Kalex, +1,382

13. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +1,413

14. Darryn Binder (ZA), Kalex, 1,427

15. Senna Agius (AUS), Kalex, +1,454

16. Harrison Voight (AUS), Kalex, +1,681

17. Alex Escrig (E), Forward, +1,718

18. Barry Baltus (B), Kalex, 1,880