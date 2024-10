Schlüsselbeinbruch für Celestino Vietti (KTM Ajo)

Moto2-Pilot Celestino Vietti brach sich im freien Training auf Phillip Island bei einem Sturz das linke Schlüsselbein. Beim Australien-GP kann der Italiener nicht an den Start gehen.

Das freie Training der Moto2-Klasse auf Phillip Island am Freitagmorgen fand unter schwierigen Bedingungen statt. Auf nasser Strecke hatte KTM-Ajo-Pilot Celestino Vietti in Kurve 4 einen heftigen Highsider, wobei er mit voller Wucht auf den Asphalt aufschlug. Nach einem Check im Medical Center und einer Computertomographie, wurde bei dem Italiener ein gebrochenes linkes Schlüsselbein diagnostiziert.

Für die weiteren Sessions in Australien wurde er für rennuntauglich erklärt. Dadurch wird Vietti den Grand Prix am Sonntag verpassen. Ob der 23-Jährige bei den Rennen in Thailand, Malaysia und Valencia antreten kann, steht noch nicht fest.