Jerez-Test, Tag 2: Öncü vorne, starke Moto2-Rookies

Mit Deniz Öncü fuhr auch am zweiten Tag des privaten Moto2-Tests ein etablierter Pilot Bestzeit. Hinter dem Türken überzeugte Supersport-Umsteiger Huertas. Collin Veijer mit Mini-Abstand schnellster Moto3-Aufsteiger.

Die wichtigste Notiz des finales Testtages der Moto2 in Jerez de la Frontera: Die zahlreichen Neueinsteiger auf dem heiß umkämpften MotoGP-Sprungbrett hinterließen ausnahmslos einen guten Eindruck.

Allen voran Adrian Huertas, der als Quereinsteiger aus der Supersport-Weltmeisterschaft in die Italtrans-Moto2-Struktur stößt. Der Spanier kam von Beginn gut in Schwung. Nach 80 Runden am Donnerstag und weiteren 60 Umläufen am zweiten Tag kam Huertas mit mehreren 1:41,0 in den Bereich der Jerez-Elite. Zum Vergleich: Die Testzeit hätte Huertas beim Jerez-GP von Platz 2 ins Rennen geschickt. In der Addition beider Tage beendet er die Premiere auf Gesamtrang 3.

Während Moto2-Vizeweltmeister Aron Canet am ersten Tag das Tempo vorgab, hieß der Maßstab am Freitag Deniz Öncü. Der Türke, der 2025 weiterhin für KTM-Ajo antritt, sorgte mit einer 1:40,6 für die klare Bestzeit.

Zur Kenntnis genommen haben wird der Türke den Einstand des neuen Teamkollegen. Collin Veijer, der die Moto3-WM 2023 als Dritter beendete, prügelte seine Kalex gleich beim Debüt auf die vorderen Ränge. Während der Niederländer am Donnerstag knapp hinter David Alonso zurückgeblieben war, holte sich «CV95» am zweiten Platz 1 bei den Moto3-Aufsteigern – und Position 5 insgesamt. Veijer war nach beeindruckenden 169 Runden über zwei Tage allerdings nur wenige Hundertstel schneller als sein alter und neuer Rivale David Alonso.

Auch Dani Holgado, direkter Teamkollege von Überflieger Alonso in der Aspar-Struktur, gelang am Nachmittag des zweiten Tages nochmals eine Verbesserung. Am Ende der ersten beiden Testtage waren die Top-3 der Moto3-WM 2024 alle 1:41,5 gefahren – eine Tatsache, die bereits jetzt große Vorfreude auf 2025 macht. Ivan Ortola, der die Weltmeister-Maschine von Ai Ogura bewegte, war ebenfalls nur minimal langsamer, aber Schlusslicht der Debütanten aus der Moto3.

Wie sich bereits zur Mittagszeit angekündigt hatte, gingen auch im neu formierten Pramac-Team die Daumen hoch. Izan Guevara und Tony Arbolino, beide erstmals mit der frisch zusammengestellten Mannschaft auf nagelneuen Boscoscuro-Moto2-Renner auf der Strecke, fuhren beide nur am Freitag – und nahezu gleich schnell. Der Spanier landete auf Rang 3 direkt vor Arbolino.

Ergebnisse Moto2 Test Jerez (22. November):

1. Deniz Öncü (TR), Kalex, 1:40,679 min

2. Adrian Huertas (E), Kalex, +0,321 sec

3. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +0,617

4. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +0,739

5. Collin Veijer (NL), Kalex, +0,862

6. Daniel Holgado (E), Kalex, +0,918

7. David Alonso (CO), Kalex, +0,920

8. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +1,250