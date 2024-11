Moto2-Rookie Dani Holgado: «Das neue Bike ist riesig»

Trotz harmlosen Ausrutscher am Premierentag seiner Moto2-Laufbahn verließ Dani Holgado Jerez in guter Verfassung. Der Vize hatte den Moto3-Champion und Boxennachbar David Alonso beim ersten Vergleich knapp geschlagen.

Nach drei Jahren im harten Sitz der KTM RC4, zuletzt unter der Regie von Hervé Poncharal in GASGAS-Farben, verabschiedete sich Dani Holgado versöhnlich aus der Moto3-WM. In einem bis zum Finale währenden Match mit Collin Veijer behielt der Racer aus Alicante die Oberhand. Damit darf sich Holgado Vizeweltmeister nennen.

Der Aufstieg in die Moto2 war bereits ein Jahr früher geplant. Doch trotz dreier Siege vergeigte Holgado 2023 mit Fehlern in der zweiten Saisonhälfte ein Top-Resultat. Nach Endrang 5 ging es für eine weitere Lernrunde wieder in die Moto3.

Da Holgado das Rennen um den Moto2-Platz bei Aji Ajo schon frühzeitig gegen Collin Veijer verloren hatte, musste ein Plan B her. Der mit der Mannschaft von Jorge Martinez nicht besser hätte ausfallen können. Besonders spannend ist die Teamkonstellation auch deshalb, weil Holgado nun den härtesten Rivalen David Alonso noch näher vor sich sieht.

Wie konkurrenzfähig es zwischen dem Spanier und dem in Madrid geborenen Kolumbianer bereits nach den ersten beiden Testtagen zugeht, verrät die Zeitenliste. Unbedeutende 0,002 Sekunden lagen nach jeweils rund 150 Runden zwischen den Rookies und CFMOTO-Kollegen. Ein winziger Unterschied – doch Holgado verlässt die erste Bestandsaufnahme trotz eines harmlosen Sturzes als psychologischer Sieger.

Wenig überraschend berichtete der 167 cm kleine Holgado in Jerez: «Das Motorrad ist riesig. Um es präzise zu fahren, muss ich einen komplett anderen Stil finden. Aber dennoch mag ich mein neues Motorrad wirklich sehr. Was einfach sensationell ist, was am Kurvenausgang passiert. Die Moto2 baut in sehr kurzer Zeit sehr viel Speed auf. Es macht extrem Spaß.»

Anders als David Alonso, der seine komplette Moto3-Crew intern mitnehmen konnte, marschierte Holgado in Jerez als Neustarter in die CFMOTO-Box. Der 19-Jährige ließ sich davon aber nicht abschrecken: «Es ist eine neue Aufgabe, mich auch mit meinem rundum Umfeld im Aspar-Team zu befassen, aber mein erstes Gefühl ist sehr gut. Ich freue mich bereits auf den nächsten Test.»

Trotz eines auf den ersten Blick hervorragenden Einstiegs mit einem Rückstand von nur 0,9 Sekunden ist auch für die Spitzenpiloten Holgado und Alonso ein beinharter Einstieg in die Moto2-vorprogrammiert. Im April 2024, beim Training zum Spanien-GP in Jerez, wären die Rookies mit diesem Rückstand an 20. Stelle aufgetaucht.

Ergebnisse Moto2 Test Jerez (22. November):

1. Deniz Öncü (TR), Kalex, 1:40,679 min

2. Adrian Huertas (E), Kalex, +0,321 sec

3. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +0,617

4. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +0,739

5. Collin Veijer (NL), Kalex, +0,862

6. Daniel Holgado (E), Kalex, +0,918

7. David Alonso (CO), Kalex, +0,920

8. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +1,250