Roberto Garcia (Fantic) ist Moto2-Europameister

Roberto Garcia (Fantic) holte sich beim Saisonfinale in Estoril den Moto2-Europameistertitel in der JuniorGP-Serie. Einen internen Aufstieg ins WM-Team wird es trotzdem nicht geben.

Der Titelkampf in der Moto2-EM 2024 in der JuniorGP-Serie war spannend. Roberto Garcia (Kalex) lieferte sich mit den beiden Boscoscuro-Fahrern Mattia Casadei und Alberto Surra bis zum Saisonfinale in Estoril ein enges Rennen um die EM-Krone. Beim letzten Lauf auf dem Circuito do Estoril am 27. November reichte Garcia dann ein fünfter Platz, um sich den Titel mit 14 Punkten Vorsprung auf Casadei zu sichern.

In elf Rennen konnte der Spanier vier Siege, sechs Podestplätze und 170 Punkte holen. «Dieses Jahr war sehr hart, wir hatten viele Konkurrenten, die es uns wirklich schwer gemacht haben. Wir hatten auch einige schlechte Momente, aber wir wussten, wie wir uns davon erholen können, und wir haben weiter auf unsere Arbeit vertraut», freute sich Garcia. «Ich habe diese Meisterschaft mit meinem Team wirklich genossen. In den letzten Tagen hatten wir einen Sturz im Training – auch hier sind wir wieder aufgestanden und haben hart gearbeitet, um unser Ziel zu erreichen. Jetzt ist es an der Zeit zu genießen – wir haben es verdient. Vielen Dank an Fantic Racing, an alle Sponsoren und an meine Familie.»

«Wir haben hart gearbeitet und sind mit Roberto zum Meister gekrönt worden. Ich kann allen Abteilungen und Teammitgliedern für diesen Erfolg gar nicht genug danken, denn sie haben das möglich gemacht. Roberto hat ein fantastisches Jahr hinter sich, er ist ein großes Talent und hat eine große Zukunft vor sich», sagte Teammanager José Luis Cardoso.

Der 18-jährige Garcia bestritt für Fantic in diesem Jahr auch zwei Wildcard-Einsätze in der Moto2-WM. Auf dem Sachsenring und beim Saisonfinale in Barcelona fiel er jedoch beide Male aus und konnte somit keine Glanzpunkte setzen. Trotz seines Triumphs in der Moto2-Europameisterschaft bekam Garcia keine Beförderung – den zweiten Platz neben Vizeweltmeister Aron Canet hat sich der Belgier Barry Baltus gesichert.