Portimao-Test, Tag 1: Moto2-Traumstart für Intact-GP

Intact-GP-Neuzugang Manuel Gonzalez holte sich in einem kompakten ersten Moto2-Kräftemessen in Portimao die Tagesbestzeit. Teamkollege Senna Agius meldete sich mit Platz 4 zum Dienst. Aron Canet auf Rang 2.

Nach viel Regen an der Algarve blieben für die Moto2-Premiere 2025 nur wenige Stunden für den ersten Testtag nach der Winterpause. Erst nach 14 Uhr hatten sich die Bedingungen auf dem Autodromo so weit beruhigt, dass der reguläre Testbetrieb starten konnte.

Als einer der ersten Piloten enterte Fantic-Pilot Aron Canet den Kurs. Der Vizeweltmeister strotzt vor Motivation – von Beginn an übernahm die Startnummer das Kommando unter den 22 anwesenden Moto2-Piloten. Nahezu sämtliche Spitzenmannschaften haben den Weg nach Portugal gefunden. Aus der ersten Garde fehlt lediglich die neu aufgestellte Pramac-Struktur mit Tony Arbolino und Izan Guevara. Die Mannschaft ist vor Ort, sparte sich aber den Testtag aufgrund der Bedingungen.

Den perfekten Einstand in die Saison erwischte die einzige deutsche Mannschaft. Intact-GP, 2025 wieder in den zu dunklen Teamfarben zurückgekehrt, verfolgte am Nachmittag das Debüt des Neuzugangs Manuel Gonzalez. Der Spanier, der 2024 von der Pole-Position in den Moto2-WM-Lauf in Portimao ging, tastete sich kontrolliert ans Limit, um in der zweiten Hälfte des kurzen Testtags die Führung zu übernehmen.

Gonzalez’ 1:42,405 min ist bereits eine Ansage und dokumentiert den nun guten Zustand der Rennstrecke. Im Frühjahr 2024 war der Kurs mit Gonzalez für 1:41,5 min gut.

Hinter dem WM-Dritten der letzten Moto2-Kampagne folgen Canet und Diogo Moreira (Italtrans). Wie üblich geht es bereits wieder sehr eng zur Sache. Die Top 3 sind nur durch 0,086 s getrennt.

Bereits auf Rang 4 fand sich die zweite Intact-Maschine unter Senna Agius ein. Der junge Australier verlor rund 0,2 s auf die erste Richtzeit des Teamkollegen.

Die ersten Nicht-Kalex unter Boscoscuro-Pilot Filip Salac (MarcVDS) an der fünften Position. Direkt dahinter der erste Rookie. Adrian Huertas bestätigte damit den starken ersten Eindruck vom vergangenen November-Test in Jerez.

Ebenfalls in Portimao unterwegs: das neue CFMOTO-Aspar-Dreamteam mit Moto3-Weltmeister David Alonso und Vize-Champ Dani Holgado. Die beiden Youngster hielten sich beim Auftakt noch zurück. Alsono hatte doppeltes Pech. Zuerst hielt ihn ein technisches Problem an der Box, dann ging der Rookie nach nur wenigen Runden zu Boden. In Summe dreht der Kolumbianer nur sieben Runden und kam nicht unter die Marke von 1:46 min.

Eiliger hatte es Red Bull-KTM-Ajo-Neuankömmling Collin Veijer. Als 15. war der Niederländer nur unwesentlich langsamer unterwegs als der etablierte Teamkollege Deniz Öncü.

Am morgigen Donnerstag wird der Test der Moto2 in Portimao fortgesetzt. Ab dem 18. Februar rollt die Klasse dann zum Abschlusstest im spanischen Jerez auf die Piste.

Ergebnisse Moto2-Test Portimao (12. Februar):

1. Manuel González (E), Kalex, 1:42,405 min

2. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,031 sec

3. Arón Canet (E), Kalex, +0,086

4. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,245

5. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +0,554

6. Adrian Huertas (E), Kalex, +0,610

7. Barry Baltus (B), Kalex, +0,661

8. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,667

9. Zonta van den Goorbergh, Kalex, +0,677

10. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +0,893

11. Albert Arenas (E), Kalex +0,894

12. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,951

13. Darryn Binder (ZA), Kalex, +0,973

14. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,980

15. Collin Veijer (NL), Kalex, +1,281