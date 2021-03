Jason Dupasquier (16.): «Es war sehr anstrengend»

Jason Dupasquier startet in seine zweite Saison bei PrüstelGP

Am ersten Tag der offiziellen Testfahrten in Katar hielt Jason Dupasquier die Fahne des deutschen PrüstelGP Teams nach oben. Das Wüstenklima erschwerte dem Schweizer jedoch die Arbeit auf seiner KTM.

Nach zwei Privattrainings in Valencia und Jerez ging es in dieser Woche für das carXpert PrüstelGP Team nach Katar, wo vom 19. bis 21. März die offiziellen IRTA-Testfahrten der Moto2- und Moto3-Klasse anstehen. Während der letzte Tag des MotoGP-Tests vergangene Woche aufgrund eines Wüstensturms vorzeitig beendet werden musste, fanden die Moto3-Piloten bessere Bedingungen vor.

Jason Dupasquier, der 2021 in seine zweite Saison bei der Prüstel-Mannschaft startet, konnte am ersten Tag auf dem Losail Circuit seinen bisherigen Aufwärtstrend fortsetzen. Der KTM-Fahrer umrundete den 5,380 km langen Kurs in 2:09,52 min und büßte damit 1,361 Sekunden auf die Tagesbestzeit von Honda-Pilot Darryn Binder ein. Dupasquier landete mit seiner Rundenzeit auf Rang 16 und damit vor Teamkollege Ryusei Yamanaka.

Jedoch waren die gefahrenen Zeiten bislang wenig repräsentativ. Zum Vergleich, Tatsuki Suzuki platzierte seine Honda 2020 beim Katar-GP mit einer 2:04,815 min auf der Pole Position und war damit rund fünf Sekunden schneller als Binder. Ob Suzuki in diesem Jahr eine Chance auf die Bestzeit haben wird, ist noch fraglich, da sich der Japaner aufgrund eines positiven Corona-Tests derzeit in Quarantäne befindet.

Dupaquier zeigte sich zufrieden mit seinem ersten offiziellen Arbeitstag der Saison. «Die Sessions verliefen für mich sehr positiv. Wir haben einen guten Job gemacht und ich habe mich auf dem Motorrad von Beginn an wohl gefühlt», stellte der Schweizer voran. «Jedoch war es sehr anstrengend, es war wirklich heiß und ich bin lange nicht mehr unter solchen Bedingungen gefahren. Es war nicht direkt schwierig, aber sehr ungewohnt. Ich muss viel trinken, um mich fit zu halten», klagte der 19-Jährige, dem die Temperaturen von bis zu 32 Grad zu schaffen machten.

Für die verbleibenden zwei Testtage hat der PrüstelGP-Pilot ein klares Ziel vor Augen. «Ich weiß, dass ich noch schneller sein kann. Für den zweiten Tag erhoffe ich mir, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. Mir ist bewusst, woran ich arbeiten muss, um mich zu verbessern. Ich bin bereit und freue mich auf die kommenden Einheiten», so Dupasquier.

Moto3, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 19. März:

1. Darryn Binder, Honda, 2:08,159 min

2. John McPhee, Honda, + 0,026 sec

3. Filip Salac, Honda, + 0,040

4. Dennis Foggia, Honda, + 0,042

5. Gabriel Rodrigo, Honda, + 0,112

6. Jaume Masia, KTM, + 0,114

7. Andrea Migno, Honda, + 0,276

8. Romano Fenati, Husqvarna, + 0,325

9. Izan Guevara, GASGAS, + 0,376

10. Niccolò Antonelli, KTM, + 0,621

11. Jeremy Alcoba, Honda, + 0,675

12. Pedro Acosta, KTM, + 0,855

13. Sergio Garcia, GASGAS, + 0,978

14. Riccardo Rossi, KTM, + 1,225

15. Kaito Toba, KTM, + 1,292

16. Jason Dupasquier, KTM, + 1,361

Ferner:

20. Maximilian Kofler, KTM, + 1,558