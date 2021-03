Tatsuki Suzuki: Positiv auf Covid-19 getestet

Im Rahmen der Team-Präsentation von Squadra Corse CIC58 bestätigte Paolo Simoncelli, dass sein japanischer Moto3-Schützling positiv auf Covid-19 getestet wurde. Dem 23-Jährigen aus Chiba geht es Berichten zufolge gut.

Die offiziellen Moto3-Testfahrten, die an diesem Wochenende über die Bühne geht, wird Tatsuki Suzuki wohl verpassen, denn der Japaner wurde positiv auf Covid-19 getestet. Dies bestätigte Squadra-Corse-SIC58-Teambesitzer Paolo Simoncelli im Rahmen der Team-Präsentation, die sich auf eine Pressemitteilung beschränkte.

Der Vater des tragisch verunglückten MotoGP-Stars Marco Simoncelli betonte darin, dass er gerne alle Partner seines Rennstalls, die er als Freunde bezeichnet, zu einer echten Präsentation begrüsst hätte. Aber die Nachricht über den Corona-Fall in den eigenen Reihen sorgte dafür, dass er sich schriftlich bei allen Unterstützern bedankte.

Der Italiener hatte im vergangenen Monat bewegende Worte zum Covid-19-Tod von MotoGP-Teambesitzer Fausto Gresini gefunden. «Diese Krankheit ist ein Bastard! Einer hat Fieber und ein bisschen Halsweh und ein anderer stirbt. Da weiss man wirklich nicht mehr, was man denken soll», erklärte er im Sky-Interview.

Suzuki geht es Medienberichten zufolge gut, der 23-Jährige aus Chiba, der im vergangenen Jahr das dritte Kräftemessen der Moto3-Saison in Jerez für sich entscheiden konnte und in Misano als Dritter erneut auf dem Podium stand, befindet sich derzeit den Regeln entsprechend zuhause in Isolation.