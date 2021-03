Max Biaggi: «Romano Fenati hat das Potenzial»

Die Box des Sterilgarda Max Racing Teams in Doha ist bereits eingerichtet

Vor den Testfahrten in Katar versprüht Teambesitzer Max Biaggi vom Sterilgarda Max Racing Team Optimismus. Er traut seinem Aushängeschild Romano Fenati einiges zu und auch bei Adrián Fernández erkennt er Fortschritte.

Das Sterilgarda Max Racing Team von Max Biaggi und Peter Öttl steht vor richtungsweisenden Testtagen in der Moto3-Klasse. Die beiden Fahrer Romano Fenati und Neuling Adrián Fernandez werden ab Freitag drei Tage lang auf dem Losail International Circuit in Katar Daten sammeln, um bestmöglich auf den Saisonauftakt vorbereitet zu sein.

Teambesitzer Biaggi sagt im Vorfeld: «Ich freue mich, die Saison 2021 zu beginnen. Wir sind froh darüber, dass wir mit Husqvarna die Zusammenarbeit fortsetzen und glauben auch an unsere Fahrer. Romano hat den ersten Sieg für Husqvarna im Vorjahr eingefahren und das ganze Team weiß, dass er das Potenzial hat, in vielen Rennen und der Meisterschaft vorne mitzumischen. Bei Adrián hoffen wir, dass er schnell seine Erfahrungen sammeln kann und ebenfalls in der Lage ist, gute Ergebnisse zu erzielen. Er wird die meisten Strecken jedoch erst kennenlernen müssen.»

Bisher standen nur Ausfahrten bei den Privattests in Jerez auf dem Programm. Die offiziellen Testfahrten wurden von Jerez nach Katar verlegt, um die Reisestrapazen zu reduzieren.

Allerdings: In Spanien ließ Fenati sein Können mit der Husqvarna FR 250GP bereits aufblitzen. Dort wurden einige Modifikationen hinsichtlich der Aufhängung und der Elektronik getestet. Nun blickt der Italiener voller Vorfreude auf die entscheidende Vorbereitungsphase im Golfstaat: «Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich mag diese Strecke und ich bin bereit, um mit dem Team hart zu arbeiten, damit wir unsere Ziele erreichen.»

Fernández steigerte sich in Jerez von Tag zu Tag und verbesserte sein Gefühl für das Motorrad stetig. In Doha geht es für ihn darum, diesen Weg fortzusetzen. «Das ist eine neue Strecke für mich. Ich möchte in den drei Tagen mehr vom Team lernen und das neue Motorrad besser verstehen. Bisher bin ich mit dem Umfeld zufrieden», erklärt der 17-Jährige.

Zeitplan für den IRTA-Test der Moto2 und Moto3 in Katar (MEZ)

Freitag, 19. März:

ATC-Test von 07.00 bis 07.30 Uhr

Moto3-Test von 07.40 bis 08.40 Uhr

Moto2-Test von 09.30 bis 10.30 Uhr

ATC-Test von 10.40 bis 11.10 Uhr

Moto3-Test von 11.20 bis 12.30 Uhr

Moto2-Test von 12.40 bis 13.50 Uhr

ATC-Test von 14.00 bis 14.30 Uhr

Moto3-Test von 14.40 bis 15.50 Uhr

Moto2-Test von 16.00 bis 17.10 Uhr



Samstag, 20. März:

ATC-Test von 07.00 bis 07.30 Uhr

Moto3-Test von 07.40 bis 08.40 Uhr

ATC-Test von 08.50 bis 09.20 Uhr

Moto2-Test von 09.30 bis 10.30 Uhr

ATC-Test 10.40 bis 11.10 Uhr

Moto3-Test von 11.20 bis 12.30 Uhr

Moto2-Test von 12.40 bis 13.50 Uhr

ATC-Test 14.00 bis 14.30 Uhr

Moto3-Test von 14.40 bis 15.50 Uhr

Moto2-Test von 16.00 bis 17.10 Uhr



Sonntag, 21. März:

ATC-Test 07.00 bis 07.30 Uhr

Moto3-Test von 07.40 bis 08.40 Uhr

ATC-Test von 08.50 bis 09.30 Uhr

Moto2-Test von 09.40 bis 10.40 Uhr

ATC-Rennsimulation 10.50 bis 11.20 Uhr

Moto3-Test von 11.30 bis 12.40 Uhr

Moto2-Test von 12.50 bis 14.00 Uhr

ATC-Test (Practice-Starts) 14.10 bis 14.50 Uhr

Moto3-Test von 15.00 bis 16.10 Uhr

Moto2-Test von 16.20 bis 17.30 Uhr