Spielberg, Q2: Pole-Premiere für Deniz Öncü 07.08.2021 - 13:25 Von Maximilian Wendl

© Gold & Goose Maximilian Kofler feiert in Spielberg sein Comeback © Da Rin Sergio Garcia flog ab © Gold & Goose Deniz Öncü startet zum ersten Mal in seiner Moto3-Laufbahn von P1 Zurück Weiter

Die Pole-Position in der Moto3 geht erstmalig an Deniz Öncü. Maximilian Kofler erfüllte im Q1 zwar eine Vorgabe und steigerte sich, bei seinem Comeback kam er aber in Spielberg nicht über Startplatz 24 hinaus.