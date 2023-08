Überraschung: WM-Leader Dani Holgado bleibt in Moto3

Üblicherweise durcheilen die begabten Nachwuchsfahrer die kleinen GP-Klassen im Sauseschritt; alle drängen in die MotoGP. WM-Spitzenreiter Daniel Holgado bildet eine löbliche Ausnahme.

Eine zünftige Überraschung verkündete Stefan Pierer im Gespräch mit SPEEDWEEK.com beim GP von Österreich in Spielberg: Moto3-WM-Leader Daniel Holgado wird 2024 beim Red Bull-KTM-Tech3-Team eine weitere Saison in der 250-ccm-Viertakt-Einzylinder-Klasse fahren. «Einen zweifachen Weltmeister in der kleinen Klasse hat es schon lange nicht mehr gegeben», stellte Stefan Pierer fest.

Wobei der Titelgewinn des kleinen Spaniers 2023 freilich noch keine sichere Angelegenheit ist. Holgado liegt bei WM-Halbzeit 26 Punkte vor Ayumu Sasaki (Husqvarna).

Genau genommen gab es in der 2012 eingeführten Moto3-Klasse noch nie einen Fahrer mit zwei WM-Titelgewinnen hintereinander. In der 125-ccm-Zweitakt-Klasse gelang dieses Kunststück zuletzt dem Japaner Haruchika Aoki auf der Arie-Molenaar-Honda in den Jahren 1995 und 1996.

Hervé Poncharal, Besitzer des Red Bull KTM Tech3-Moto3-Teams mit dem erst 18-jährgen Daniel Holgado (er war auf GASGAS bereits Junioren-Weltmeister) und Farioli, freut sich über die Entscheidung seines Schützlings. «Ich glaube, es war die richtige Entscheidung von Dani. Er kann auch für 2025 noch innerhalb der Pierer Mobility-Familie in die Moto2 aufsteigen und sich ein Spitzen-Moto2-Team aussuchen.»

Poncharal weiter: «Außerdem ist Dani Holgado für die Moto3-WM 2024 zusätzlich motiviert, weil KTM ein völlig neues Motorrad entwickelt. Dani hat es am Montag nach dem Silverstone-GP bereits in England getestet und war begeistert. Es unterscheidet sich deutlich vom diesjährigen Motorrad.»

Holgado hat in den ersten zehn Rennen bereits drei GP-Siege, einen zweiten und einen dritten Platz erobert. Sein einziger Nuller passierte durch den Sturz in Assen.

Moto3-Ergebnisse Spielberg (20. August):

1. Öncü, KTM, 20 Runden in 34:04,291 min

2. Holgado, KTM, + 0,005 sec

3. Sasaki, Husqvarna, + 0,119

4. Veijer, Husqvarna, + 0,136

5. Ortolá, KTM, + 3,135

6. Rossi, Honda, + 5,270

7. Yamanaka, GASGAS, + 8,137

8. Moreira, KTM, + 8,382

9. Muñoz, KTM, + 8,453

10. Nepa, KTM, + 8,615

11. Rueda, KTM, + 8,667

12. Bertelle, Honda, + 9,239

13. Suzuki, Honda, + 9,516

14. Toba, Honda, + 14,741

15. Salvador, KTM, + 19,343

16. Kelso, CFMOTO, + 19,415

17. Fenati, Honda, + 19,526

18. Furusato, Honda, + 20,346

19. Artigas, CFMOTO, + 21,524

20. Dettwiler, CFMOTO, + 21,758

21. Farioli, KTM, + 21,850

22. Ogden*, Honda, + 22,293

23. Buasri, Honda, + 29,684

24. Fellon, KTM, + 31,814

25. Carrasco, KTM, + 31,858

26. Aji, Honda, + 32,013

27. Whatley, Honda, + 36,954

28. Azman, KTM, + 45,512

29. Alonso, GASGAS, 1 Runde zurück

– Masia, Honda, 17 Runden zurück

*= 3-Sekunden-Strafe

Moto3-WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Holgado, 161 Punkte. 2. Sasaki 135. 3. Öncü 124. 4. Ortolá 118. 5. Masia 109. 6. Moreira 94. 7. Alonso 90. 8. Rueda 65. 9. Artigas 57. 10. Nepa 56. 11. Muñoz 53. 12. Veijer 47. 13. Yamanaka 45. 14. Suzuki 41. 15. Toba 40. 16. Salvador 31. 17. R. Rossi 23. 18. Fenati 22. 19. Odgen 20. 20. Kelso 19. 21. Migno 17. 22. Bertelle 15. 23. Furusato 6. 24. Azman 5. 25. Aji 4. 26. Farioli 2. 27. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 227 Punkte. 2. Honda 150 3. Husqvarna 138. 4. GASGAS 107. 5. CFMOTO 62.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 189 Punkte. 2. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 182. 3. Angeluss MTA Team 174. 4. Red Bull KTM Tech3, 163. 5. Leopard Racing 150. 6. GASGAS Aspar Team 135. 7. MT Helmets-MSi 99. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 76. 9. SIC58 Squadra Corse 63. 10. BOE Motorsports 53. 11. CIP Green Power 48. 12. Rivacold Snipers Team 37. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 10.