Stefan Pierer (KTM): Wie sieht die Saisonbilanz aus? 22.07.2023 - 07:02 Von Günther Wiesinger

© F.Glänzel Brad Bindner: In Assen zweimal Platz 3 verloren © Gold & Goose Jack Miller, Crew-Chief Pupulin und Aki Ajo © Gold & Goose Assen: Jack Miller von Nakagami und Zarco © KTM AG Stefan Pierer © Da Rin In Assen: Brad Binder im Kampf gegen Weltmeister Pecco Bagnaia Zurück Weiter

Die Pierer-Gruppe blickt auf eine erfolgreiche GP-Saison: In der MotoGP-WM halten sich Binder und Miller unter den Top-7. In der Moto3-WM führt Holgado; in der Moto2 liegt Acosta nur 8 Punkte hinter Arbolino.