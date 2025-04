Rueda nach Jerez-Sieg: «Eines der besten Events»

KTM-Ajo-Pilot Jose Antonio Rueda gewann das Moto3-Rennen in Jerez überlegen – der Heim-Grand-Prix wurde für den Spanier zum Triumphzug. In der WM-Tabelle hat er die Führung wieder übernommen.

Jose Antonio Rueda (KTM Ajo) erwischte im Großen Preis von Spanien von der Pole-Position einen perfekten Start. An der Spitze legte er ein starkes Tempo vor – nach drei Runden hatte sich der 19-jährige Lokalmatador bereits abgesetzt. Nur Joel Kelso und Angel Piqueras konnten sein hohes Tempo einigermaßen mitgehen. Zur Halbzeit des Rennens hatte Rueda bereits über drei Sekunden Vorsprung herausgefahren. Danach steigerte er sein Tempo weiter und hielt seine beiden Konkurrenten auf Distanz. Er überquerte die Ziellinie mit einem Vorsprung von mehr als vier Sekunden.

Der Sieg bei seinem Heim-Grand-Prix war der dritte in der Saison 2025. Er holte sich zudem die WM-Führung von Angel Piqueras zurück – die Niederlage in Katar, wo Rueda kurz vor dem Ende mit einem technischen Defekt ausfiel, war vergessen.

«Es ist ein ganz besonderer Sieg. Ich habe keine Worte, um zu beschreiben, wie ich mich fühle, wenn ich meinen Heim-Grand-Prix gewinne», freute sich Rueda nach dem Rennen. «In Jerez zu gewinnen ist immer etwas Besonderes, aber es gibt so viele Gründe dafür, dass es dieses Mal noch mehr wert ist. Die Unterstützung durch die Fans war unglaublich; es ist zweifellos eines der besten Events der Saison. Ich kann mich nur bei meiner Familie bedanken, die auch hierhergekommen ist, und bei meinem gesamten Team, denn wir haben an diesem Wochenende einen perfekten Job gemacht. Jetzt ist es an der Zeit, es zu genießen, und schon bald muss ich meinen Fokus auf Frankreich richten.»

In zwei Wochen geht es in Le Mans weiter, so Rueda letztes Jahr Achter wurde.

Ergebnisse Moto3 Jerez, Rennen (27. April):

1. José Antonio Rueda (E), KTM, 19 Runden in 33:17,979 min

2. Angel Piqueras (E), KTM, +4,334 sec

3. Joel Kelso (AUS), KTM, +4,486

4. Adrian Fernandez (E), Honda, +6,308

5. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +6,409

6. Taiyo Furusato (J), Honda, +6,494

7. Guido Pini (I), KTM, +6,588

8. Alvaro Carpe (E), KTM, +8,007

9. Jacob Roulstone (AUS), KTM, +21,703

10. Valentin Perrone (ARG), KTM, +21,795

11. Luca Lunetta (I), Honda, +21,900

12. Scott Ogden (GB), KTM, +22,117

13. Dennis Foggia (I), KTM, +30,583

14. Stefano Nepa (I), Honda, +31,831

15. Tatchakorn Buasri (TH), Honda, +37,469

16. Noah Dettwiler (CH), KTM, +37,541

WM-Stand nach 5 von 22 Rennen:

1. Jose Antonio Rueda, 91 Punkte. 2. Angel Piqueras 87. 3. Joel Kelso 56. 4. Adrian Fernandez 53. 5. Taiyo Furusato 48. 6. Alvaro Carpe 43. 7. Matteo Bertelle 40. 8. Ryusei Yamanaka 34. 9. Luca Lunetta 29. 10. Stefano Nepa 29. 11. Dennis Foggia 27. 12. David Almansa 22. 13. Guido Pini 20. 14. Riccardo Rossi 19. 15. Adrian Cruces 13.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 125 Punkte. 2. Honda 76.