Gebrochener Daumen: Rookie Quiles verpasst Jerez

Wegen eines gebrochenen Daumens musste Moto3-Rookie Maximo Quiles den Katar-GP auslassen. Auch beim Spanien-GP in Jerez kann der 17-Jährige nicht dabei sein. Vertreten wird er dort wieder von Aspar-Junior Joel Esteban.

Nach seinem sensationellen Moto3-Debüt in Austin, bei dem er auf den fünften Platz stürmte, verpasste Maximo Quiles (CFMOTO) verletzungsbedingt den Katar-GP. Der 17-Jährige stürzte beim Training vor dem Grand Prix. Bei den darauffolgenden medizinischen Tests wurde zunächst keine gröbere Verletzung festgestellt. Bei seiner Ankunft in Katar unterzog sich der aus Murcia stammende Fahrer jedoch einer weiteren Röntgenuntersuchung, bei der dann ein Bruch im rechten Daumen festgestellt wurde.

Quiles ließ sich daraufhin am rechten Daumen operieren und war zunächst zuversichtlich, dass es mit einem Start in Jerez am kommenden Wochenende klappen würde. Doch daraus wird nun nichts. «Die Verletzung von Maximo Quiles hindert ihn immer noch daran, mit dem Team anzutreten. Daher wird Joel Esteban ihn wieder in der Box des Aspar-Teams ersetzen», hieß es am 23. April in einer offiziellen Mitteilung seines Teams.

Quiles musste schon die ersten beiden Saisonrennen in Thailand und Argentinien auslassen, da er dort noch nicht das Mindestalter von 17 Jahren erreicht hatte. Vertreten wurde Quiles bei den ersten beiden Events 2025 vom Österreicher Jakob Rosenthaler. Am 19. März war es dann so weit und Quiles feierte seinen 17. Geburtstag.

In Katar wurde er dann von Joel Esteban aus dem Junior-Team von Aspar vertreten. Nach tapferer Fahrt stürzte der 19-Jährige auf Position 7 liegend im Grand Prix und ging leer aus. In Jerez wird Esteban bereits seinen vierten Moto3-Grand-Prix in der Saison 2025 bestreiten. Der Spanier tritt in diesem Jahr auch in der JuniorGP-Kategorie an. Der Saisonstart in dieser Nachwuchs-Rennserie findet am 4. Mai im portugiesischen Estoril statt.