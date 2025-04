Quiles: Nach Daumen-OP zuversichtlich für Jerez

Moto3-Rookie Maximo Quiles musste den Katar-GP auslassen – er hatte sich vor dem Rennwochenende im Training den rechten Daumen gebrochen. Zum Vorschein kam dies aber erst in Doha. In Jerez möchte er wieder dabei sein.

Maximo Quiles (CFMOTO) hatte beim Red Bull Grand Prix of the Americas sein Debüt in der Moto3-WM und raste dort sensationell auf den fünften Platz. Der rotzfreche Rookie verblüffte bei seinem ersten Auftritt in der Motorrad-WM die Konkurrenz und sammelte im Grand Prix in Austin sogar seine erste Führungsrunde.

In ähnlicher Manier sollte es in Katar weitergehen – doch daraus wurde nichts. Bereits vor dem Zeittraining am Freitagabend erschien der 17-Jährige nicht mehr in der Startliste auf. Er musste den Großen Preis von Katar aufgrund eines gebrochenen rechten Daumens auslassen. «Maximo Quiles stürzte beim Training vor dem Grand Prix. Bei den darauffolgenden medizinischen Tests wurde keine Verletzung festgestellt. Bei seiner Ankunft in Katar unterzog sich der aus Murcia stammende Fahrer jedoch weiteren Röntgenuntersuchungen, bei denen der Bruch dann festgestellt wurde», hieß es in einer Stellungnahme seines Aspar-Teams.

Demnach hatte sich der Spanier bereits bei einer Trainingssession vor dem Katar-GP verletzt – die Reise in den Wüstenstaat trat er umsonst an. Vertreten wurde er dort von Joel Esteban. Nach tapferer Fahrt stürzte der 19-Jährige auf Position 7 liegend im Grand Prix und ging leer aus.

Quiles reiste noch am vergangenen Wochenende nach Spanien, um sich dort am rechten Daumen operieren zu lassen. «Es ist alles gut gelaufen. Jetzt ist es an der Zeit, sich zu erholen und wieder zu 100 Prozent fit zu werden. Danke an alle für eure Unterstützung», postete er auf seinem Instagram-Account. Sein Ziel ist es, Ende April beim Spanien-GP in Jerez wieder auf seiner KTM zu sitzen.

Der Aspar-Pilot musste die ersten beiden Saisonrennen in Thailand und Argentinien auslassen, da er dort noch nicht das Mindestalter von 17 Jahren erreicht hatte. Vertreten wurde Quiles bei den ersten beiden Events 2025 vom Österreicher Jakob Rosenthaler. Am 19. März war es dann so weit und Quiles feierte seinen 17. Geburtstag. Bereits bei den Vorsaisontests ließ Quiles sein Talent aufblitzen und er zeigte einen beeindruckenden Speed – in Austin bestätigte er dies eindrücklich.

Ergebnisse Moto3 Losail, Rennen (13. April):

1. Angel Piqueras (E), KTM, 33:17,268 min

2. Taiyo Furusato (J), Honda, +0,009 sec

3. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,042

4. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,097

5. Riccardo Rossi (I), Honda, +7,295

6. David Munoz (E), KTM, +10,309

7. Luca Lunetta (I), Honda, +10,474

8. Stefano Nepa (I), Honda, +10,561

9. Nicola Carraro (I), Honda, +12,115

10. Guido Pini (I), KTM, +12,121

11. Alvaro Carpe (E), KTM, +12,165

12. Scott Ogden (GB), KTM, +12,251

13. Ruche Moodley (ZA), KTM, +12,444

14. Jacob Roulstone (AUS), KTM, +12,847

15. Valentin Perrone (ARG), KTM, +20,102



17. Noah Dettwiler (CH), KTM, +29,130

WM-Stand nach 4 von 22 Rennen:

1. Angel Piqueras, 67 Punkte. 2. Jose Antonio Rueda 66. 3. Joel Kelso 41. 4. Adrian Fernandez 40. 5. Matteo Bertelle 40. 6. Taiyo Furusato 38. 7. Alvaro Carpe 35. 8. Stefano Nepa 27. 9. Dennis Foggia 24. 10. Luca Lunetta 24. 11. Ryusei Yamanaka 23. 12. David Almansa 22. 13. Riccardo Rossi 19. 14. Adrian Cruces 13. 15. Maximo Quiles 11.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 100 Punkte. 2. Honda 63.