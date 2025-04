Taiyo Furusato (2.): «Ich kann eigentlich froh sein»

Taiyo Furusato (Honda) verpasste im Katar-GP seinen ersten Sieg in der Moto3-WM um 0,009 Sekunden. Nach dem Rennen überwiegte bei ihm zunächst die Enttäuschung.

Für Taiyo Furusato lief es im Moto3-Grand-Prix in Katar fast perfekt. Der 19-Jährige startete von Position 12 ins 16-Runden-Rennen und kämpfte sich gleich nach vorne. Am Ende kämpfte Furusato in einer fünfköpfigen Spitzengruppe mit Rueda, Piqueras, Yamanaka und Kelso um den Sieg.

Der Japaner aus dem Honda Team Asia schnappte sich vier Kurven vor der Ziellinie die Führung und sah schon wie der Sieger aus. Doch er wurde wenige Meter vor dem Ziel noch von Angel Piqueras abgefangen – Furusato verpasste seinen ersten Moto3-Sieg in seiner Karriere um 0,009 sec.

Direkt nach dem Rennen überwiegte bei ihm zunächst die Enttäuschung über den verpassten Sieg. Er konnte sich dann aber doch etwas freuen über sein erstes Saisonpodest 2025. «Um ehrlich zu sein, kann ich froh sein, zum ersten Mal in diesem Jahr auf dem Podium zu stehen, aber natürlich bin ich nicht glücklich, dass ich den Sieg verpasst habe», war Furusato nach dem zweiten Platz hin- und hergerissen. «Es war ein gutes Wochenende, an dem wir uns auf das Rennen konzentriert haben und nicht auf die Rundenzeiten im Qualifying. Wie immer wussten wir, dass ich im Rennen zurückkommen kann. Ich hatte am Samstagmorgen einen schweren Sturz, und das Team hat hart gearbeitet, um das Motorrad zu reparieren, dafür bin ich ihnen dankbar.»

Taiyo Furusato bestreitet 2025 seine vierte Moto3-Saison. Der zweite Platz in Katar war sein fünfter Podestplatz in der Motorrad-WM. Die Saison 2024 beendete er auf dem 10. Gesamtrang. 2021 konnte er den Asia Talent Cup gewinnen. Im selben Jahr belegte er im Red Bull Rookies Cup den 11. Gesamtrang. In der Saison 2022 stieg Furusato dann in die Moto3-WM auf und fährt dort seitdem im Honda Team Asia.

Ergebnisse Moto3 Losail, Rennen (13. April):

1. Angel Piqueras (E), KTM, 33:17,268 min

2. Taiyo Furusato (J), Honda, +0,009 sec

3. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,042

4. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,097

5. Riccardo Rossi (I), Honda, +7,295

6. David Munoz (E), KTM, +10,309

7. Luca Lunetta (I), Honda, +10,474

8. Stefano Nepa (I), Honda, +10,561

9. Nicola Carraro (I), Honda, +12,115

10. Guido Pini (I), KTM, +12,121

11. Alvaro Carpe (E), KTM, +12,165

12. Scott Ogden (GB), KTM, +12,251

13. Ruche Moodley (ZA), KTM, +12,444

14. Jacob Roulstone (AUS), KTM, +12,847

15. Valentin Perrone (ARG), KTM, +20,102



17. Noah Dettwiler (CH), KTM, +29,130

WM-Stand nach 4 von 22 Rennen:

1. Angel Piqueras, 67 Punkte. 2. Jose Antonio Rueda 66. 3. Joel Kelso 41. 4. Adrian Fernandez 40. 5. Matteo Bertelle 40. 6. Taiyo Furusato 38. 7. Alvaro Carpe 35. 8. Stefano Nepa 27. 9. Dennis Foggia 24. 10. Luca Lunetta 24. 11. Ryusei Yamanaka 23. 12. David Almansa 22. 13. Riccardo Rossi 19. 14. Adrian Cruces 13. 15. Maximo Quiles 11.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 100 Punkte. 2. Honda 63.