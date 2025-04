Verletzter Matteo Bertelle: Kampf mit Komplikation

Matteo Bertelle, eine der positiven Überraschungen der noch jungen Moto3-Saison, befindet sich nach seinem Unfall weiter im Krankenhaus. Sein Zustand ist stabil, aber weiter ernst. MTA nominiert Ersatzfahrer ab Jerez.

Nach einer ersten Information direkt nach seinem Unfall am Dienstag vor dem Event in Losail hatte seine Mannschaft zunächst «nur» Brüche an Arm und Schienbein bestätigt. Während des Wochenendes sorgten Gerüchte aus verschiedenen Quellen für Unruhe.

Derzeit gilt es als sicher, dass der Italiener in ein künstliches Koma versetzt wurde. Aus verlässlicher Quelle wurde berichtet, dass Schwellungen im Kopf Bertelles diese Maßnahme erforderlich gemacht haben.

Bis heute gibt es keinerlei verlässliche Informationen über den eigentlichen Unfallhergang im Rahmen eines Trainings mit dem Motorrad.

Das Bertelles-MTA-Team meldete sich dann nach dem Großen Preis von Katar mit weiteren Informationen: «Matteo befindet sich derzeit im Krankenhaus und wird beobachtet. Sein Zustand ist klinisch stabil, allerdings erfordern Komplikationen eine kontinuierliche medizinische Überwachung.»

Aufgrund der schwierigen Lage bat die Mannschaft des Fahrers, der beim US-GP sein erstes Podest in der WM gefeiert hatte, um Verständnis: «Zu diesem Zeitpunkt hat Matteos Familie um größtmögliche Privatsphäre gebeten, eine Bitte, die das Team voll und ganz respektiert und versteht. Jegliche Informationen über seinen Zustand werden, wenn möglich und nur mit dem Einverständnis der Familie, ausschließlich über offizielle Erklärungen des Teams weitergegeben.»

Massimo Zucchi, Geschäftsführer von MTA Motorsport, erklärte weiter: «Matteos aktueller Zustand erlaubt es uns nicht, eine sofortige Rückkehr auf die Rennstrecke vorauszusagen, daher geben wir einen Ersatz bekannt. Bis Matteo wieder auf seinem Bike sitzt, wird Vicente Perez den Platz einnehmen. Diese Entscheidung wird von den Eigentümern und dem Technik-Team getragen. Wir glauben, dass er mit seinen Qualitäten am besten in das Team passt.»

Vicente Perez ist kein Unbekannter in der Moto3-WM. 2024 wurde er für die ersten Rennen des Jahres von KTM Ajo verpflichtet, holte beim Rennen in Portimao Punkte. In der zweiten Saisonhälfte wechselte der Spanier die Marke und fuhr für das britische Team MLav Racing drei Rennen auf der Moto3-Honda.