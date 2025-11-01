Adrian Fernandez: Wechselbad der Gefühle in Sepang

Leopard-Honda-Pilot Adrian Fernandez wurde in Sepang Dritter. Fast wäre er noch Zweiter geworden. Sein Podiums-Erfolg wurde überschattet vom schweren Unfall in der Einführungsrunde zwischen Dettwiler und Rueda.

Bei allem, was in der Besichtigungsrunde passiert war, ging das Rennergebnis in der Moto3 in Sepang fast ein bisschen unter. Der Sieg von Taiyo Furusato, der zweite Platz von Angel Piqueras und Platz 3 von Adrian Fernandez wurden überschattet vom schweren Unfall im Vorfeld des GP.

Für Leopard-Honda-Pilot Adrian Fernandez war der dritte Platz rückblickend wichtig: «Es war so schwierig. Die Strecke war in keinem guten Zustand, aber das Podium mitzunehmen, ist sehr wichtig für mein Gefühl gewesen.» Er kam knapp hinter Angel Piqueras über die Ziellinie, baute seinen WM-Platz 7 weiter aus.

Der schwere Unfall von Jose Antonio Rueda und Noah Dettwiler in der Besichtigungsrunde steckte Adrian Fernandez nach seinem Podiumserfolg noch merklich in den Knochen: «Der Start war seltsam. Ich habe versucht, in der ersten Runde Druck zu machen, aber es ist nicht leicht, wenn man die Einführungsrunde bedenkt und sieht, wie Rueda und Dettwiler ins Krankenhaus gekommen sind. Ich möchte ihnen und ihren Familien meine besten Wünsche aussprechen. Kommt stärker zurück!» Zu diesem Zeitpunkt war noch unklar, wie schwer die Verletzungen der zwei Fahrer wirklich waren.

Inzwischen gibt es zum Glück von beiden Seiten Entwarnung. Noah Dettwiler hatte nach der Kollision in der Besichtigungsrunde mehrere Herzstillstände erlitten, war lange auf der Intensivstation. Nun am Freitag die guten Neuigkeiten: Dettwiler ist wach und spricht bereits mit seinem Umfeld. Von Weltmeister Rueda hatte es bereits früher in der Woche positive Neuigkeiten gegeben.

Nach dem schweren Unfall und der langen Behandlungsphase an der Strecke verzögerte sich das Moto3-Rennen, fand aber ein wenig später trotzdem wie geplant statt. Adrian Fernandez, jüngerer Bruder des MotoGP-Piloten Raul, berichtete: «Die letzte Kurve ist so schwierig. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich verunfalle. Ich bin total glücklich mit dem Podium. Es ist schade, dass es nicht für Platz 2 gereicht hat, aber Piqueras war in der letzten Runde stärker. Glückwunsch an ihn!»