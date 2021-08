Motocross-ÖM Seitenstetten: Rochade in der Open-Class

Mit einem Doppelsieg holte sich Michael Kratzer (Honda) auf der tiefen aber bestens präparierten 1470 Meter langen Motocross-Strecke in Seitenstetten die ÖM-Führung in der Open-Klasse.

Die durch Starts in der Weltmeisterschaft verhinderten Hofer, Rauchenecker und Neurauter sowie der verletzte Johannes Klein purzelten in der Tabelle zurück. Michael Kratzer gewann beide Rennen und ist damit neuer Führender. Aufsteiger sind der Tscheche Rudolf Plch und der Tiroler GASGAS-Fahrer Manuel Perkhofer. Plch wurde Zweiter und Dritter, Perkhofer wurde zuerst als Dritter und dann als Zweiter abgewinkt. Sie liegen nun auf den ÖM-Rängen 3 und 4. Eine feine Leistung lieferte Florian Hellrigl ab: In der Tageswertung wurde er auf Platz 4 gewertet und ist damit bester KTM-Pilot hinter Kratzer/Honda, Perkhofer/GASGAS und Plch/Suzuki.

Die MX2-Läufe bekamen den Stempel von Markus Rammel aufgedrückt, wenngleich die Laufsieger Stauffer und Edelbacher lauten. Der Husqvarna-Fahrer aus dem Imbacher Stall führte lange Zeit den ersten Lauf an und wehrte sich sehenswert zuerst gegen die Angriffe des Salzburgers, dann gegen die von Edelbacher. Seine beiden dritten Plätze an diesem Tag schlagen so zu Buche, dass er nun ÖM-Dritter ist. Eine gute Partie lieferte auch Florian Dieminger ab, der seine GASGAS zweimal auf Platz 4 setzte. Ebenfalls flott dabei waren Alexander Pölzleitner (5/5) und Christoph Zeintl (6/6).

Ergebnisse Motocross-ÖM Seitenstetten:



Open, 1. Lauf: 1. Michael Kratzer, Honda. 2. Rudolf Plch (CZ), Suzuki. 3. Manuel Perkhofer, GASGAS. 4. Andreas Schmidinger, Honda. 5. Alexander Banzirsch, Husqvarna. 6. Florian Hellrigl, KTM.



2. Lauf: 1. Kratzer. 2. Perkhofer. 3. Plch. 4. Hellrigl. 5. Dusan Drdaj (CZ), GASGAS. 6. Lukas Hirsch, Husqvarna.



Stand: 1. Kratzer, 124 Punkte. 2. Hofer 97. 3. Plch 84. 4. Perkhofer 79. 5. Hellrigl und Rauchenecker, je 74.



MX2, 1. Lauf: 1. Marcel Stauffer, KTM. 2. Roland Edelbacher, KTM. 3. Markus Rammel, Husqvarna. 4. Florian Dieminger, GASGAS. 5. Alexander Pölzleitner, Husqvarna. 6. Christoph Zeintl, KTM.



2. Lauf: 1. Edelbacher. 2. Stauffer. 3. Rammel. 4. Dieminger. 5. Pölzleitner. 6. Zeintl.



Stand: 1. Edelbacher, 141 Punkte. 2. Stauffer 131. 3. Rammel 98. 4. Dieminger und Zeintl, je 94. 6. Pölzleitner 50.