Video: Keiheuvel mit Coldenhoff und Herlings 17.08.2021 - 22:01 Von Thoralf Abgarjan

© Jeffrey Herlings privat Jeffrey Herlings wollte testen, ob seine Schulter schon wieder hält © Henry Jacobi privat Coldenhoff siegte vor Herlings und Jacobi © Keiheuvel International Die Zuschauer in Keiheuvel hatten richtig Spaß Zurück Weiter

Mehrere WM-Protagonisten traten am letzten Wochenende in Belgien an. Die zahlreichen Fans an der Strecke waren hautnah dabei und in beiden Klassen ging schier die Post ab. Keiheuvel war ein Fest des Motocross.