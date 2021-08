Gespann-WM Jinin: Totalausfall für Peter/Zatloukal

Leicht wird Etienne Bax die Verteidigung seines Titels bei nur noch maximal neun Läufen nicht fallen. Beim WM-Auftakt in Jinin siegten Marvin Vanluchene/Robbie Bax und Julian Veldman/Ondrej Cermak.

Es geht doch! Während sich Deutschlands Sidecarcross-Szene weitgehend im Zustand der Agonie befindet, veranstalteten die tschechischen Nachbarn einen rundum gelungenen WM-Auftakt. Selbstredend waren Corona und die damit verbundenen Hygiene-Maßnahmen ein Thema. Aber sie beherrschten ebenso wenig den Ablauf der Veranstaltung wie bei hiesigen Fußball-Bundesliga-Spielen. Seltsame Welt…

Die schlechte Nachricht vorweg. Für Adrian Peter/Miroslav Zatloukal war der GP gleich nach dem ersten Start beendet. Der schnelle Hesse und sein tschechischer Beifahrer hatten ihre Qualifikation als Sechstplatzierte absolviert und standen damit als Elfte am Startgitter. Von dem kamen sie zwar sehr gut weg, gerieten aber in der ersten Kurvenfolge von der harten Fahrspur ab und überschlugen sich. ‹Miro› brach sich bei dem kapitalen Sturz einen Hals und drei Brustwirbel – zum großen Glück ohne die Gefahr einer Querschnittslähmung. Adrian Peter will sich am heutigen Montag daheim untersuchen lassen und hofft darauf, dass die Ärzte ihm nicht die rote Karte für den Rest der Saison zeigen.

Quasi in letzter Minute erhielten Joachim Reimann und sein neu engagierter Beifahrer William Leutwyler ihre Lizenzen zur Teilnahme an der kurzen WM-Runde. Das badisch-schweizerische Duo schlug sich wacker und punktete in zwei der drei Läufe. Reimann war bis Mai 2019 mit seinem Bruder Philipp recht erfolgreich unterwegs gewesen. Doch dann trennte sich das Brüderpaar. Joachim heuerte den Australier Brian Anthony an, Philipp stieg in das Boot von Martin Walter. Im letzten Jahr ruhten wegen der Corona-Restriktionen auch bei den Südbadenern alle Aktivitäten.

Eine recht erfreuliche Erfolgsbilanz können die Schweizer Gespanne vorweisen. Marco Heinzer und der unverwüstliche Meinrad Schelbert rangieren nach drei starken Läufen auf dem neunten WM-Rang. Fabian Hofmann/Marius Strauss konnten ebenfalls konstant Punkte sammeln.

Den Ton gaben allerdings die Teams aus den Niederlanden und Belgien an, wobei das lettisch-finnische Duo Gert Varik/Lari Kunnas kräftig mitmischte. Marvin Vanluchene/Robbie Bax und Julian Veldman/Ondrei Cermak profitieren von ihren guten Starts und konnten ihr hohes Tempo bis ins Ziel halten. Im ersten Lauf versuchten Etienne Bax/Nicolas Musset beharrlich, Veldman zu attackieren – doch keine Chance. Koen Hermans/Glenn Janssens mussten nach einem schwachen Start hart kämpfen, um zumindest noch den sechsten Rang zu sichern. Dagegen ging Multimeister Daniel Willemsen die Sache entspannt an, fuhr mit Rodolfe Lebreton statt Dion Rietman mühelos im Vorderfeld mit. Erkennbar machte der 46-Jährige dabei keine Anstalten, sich mit den Titelaspiranten zu duellieren.

Für Davy Sanders war das Rennwochenende bereits im ersten Lauf beendet. Der Belgier zog sich eine Handverletzung zu und konnte am Sonntag nicht mehr antreten. Auch Jake Brown/Joe Millard mussten passen. Die Briten waren wie Peter in der Startkurve gestürzt, dann aber noch auf den elften Platz vorgefahren.

Nach Regen machten die Streckenverhältnisse das Überholen am Sonntagmittag schwieriger. Veldman/Cermak übernahmen direkt die Führung und konnten Vanluchene/Bax unter Kontrolle halten. Bax/Musset folgten wiederum chancenlos an dritter Stelle.

Im dritten Lauf drehten Vanluchene/Bax den Spieß um und holten ihren zweiten Laufsieg vor Veldman/Cermak. Derweil waren Bax/Musset auf den dritten Rang vorgefahren, mussten wegen eines defekten Seitenwagenrades aber zurückstecken und Varik/Kunnas den Vortritt lassen. Hermans/Janssens waren wiederum schlecht vom Startgitter weggekommen, sodass der fünfte Laufrang als Schadensbegrenzung zu sehen ist. Dabei machten sich zunächst Gert van Werven/Ben van den Bogaart auf dieses Resultat Hoffnungen – bis sie mit defektem Kühler aufgeben mussten.

Selbst wenn die drei weiteren Grands Prix tatsächlich stattfinden – was im Falle von Oss erst Anfang dieser Woche entschieden wird –, ist der Kreis der Titelanwärter nach diesem WM-Auftakt bereits deutlich eingegrenzt. Jeder verpasste Podiumplatz wiegt doppelt schwer, ein Ausfall kaum noch zu kompensieren. Angesichts der Leistungsdichte in der Spitzengruppe wird diese WM daher umso spannender.

Resultate:

1. Lauf: 1. Vanluchene/R.Bax (B/NL), WSP-Zabel. 2. Veldman/O.Cermak (NL/CZ), CPD-Mega. 3. E.Bax/Musset (NL/F), WSP-Zabel. 4. Cerny/Chopin (CZ/F), WSP-Jawa. 5. D.Willemsen/Lebreton (NL/F) WSP-Zabel. 6. Hermans/Janssens (NL/B), WSP-AMS. 7. Gert van Werven/Van den Bogaart (NL), WSP-TM. 8. Varik/Kunnas (EST/FIN), WSP-Husqvarna. 9. Boukal/Boukal (CZ), WSP-Zabel. 10. Heinzer/Schelbert (CH), VMC-KTM. 11. J.Brown/Millard (GB), VMC-Zabel. 12. Leferink/Beleckas (NL/LV), VMC-Husqvarna. 13. T.van der Lagemaat/de Venne (NL/B), WSP-Zabel.14. Wijers/L.van de Putten (NL), WSP-Zabel. 15. Chanteloup/Villaines (F), WSP-Zabel. 16. Van der Schraelen/Mans (B), WSP-KTM. 17. Reimann/Leutwyler (D/CH), VMC-Zabel. 18. Hofmann/Strauss (CH), VMC-Zabel.

19. Wisselink/Rostingt (NL/F), WSP-Zabel. 20. Polivka/Rota (CZ), WSP-Zabel.

2. Lauf: 1. Veldman/Cermak. 2. Vanluchene/R.Bax. 3. E.Bax/Musset. 4. Varik/Kunnas. 5. D.Willemsen/Lebreton. 6. Gert van Werven/Van den Bogaart. 7. J. Keuben/N.Debruyne. 8. Boukal/Boukal. 9. Hermans/Janssens. 10. Cerny/Chopin. 11. Heinzer/Schelbert. 12. Hofmann/Strauss. 13. T.van der Lagemaat/de Venne. 14. Van der Schraelen/Mans. 15. Wijers/L.van de Putten. 16. Zizlavsky/Hanulik (CZ), WSP-Mega. 17. Polivka/Rota. 18. S. van der Veldt/A. van der Veldt (NL), WSP-Husqvarna. 19. Leferink/Beleckas. 20. L.Pec/V.Pec (CZ), WSP-KTM.

3. Lauf: 1. Vanluchene/R.Bax. 2. Veldman/O.Cermak. 3. Varik/Kunnas. 4. E.Bax/Musset. 5. Hermans/Janssens. 6. D.Willemsen/Lebreton. 7. Boukal/Boukal. 8. Leferink/Beleckas. 9. J.Keuben/N.Debruyne. 10. Heinzer/Schelbert. 11. Wijers/L.van de Putten. 12. Cerny/Chopin. 13. I.Kops/Horton. 14. Reimann/Leutwyler. 15. T.van der Lagemaat/de Venne. 16. Hofmann/Strauss. 17. Chanteloup/Villaines. 18. Polivka/Rota. 19. Wisselink/Rostingt (NL/F), WSP-Zabel. 20. S. van der Veldt/A. van der Veldt.

WM-Stand nach 3 von 12 Läufen: 1. Vanluchene 72 Punkte. 2. Veldman 69. 3. E.Bax 58. 4. Varik 51. 5. D.Willemsen 47. 6. Hermans 43. 7. Boukal 39. 8. Cerny 38. 9. Heinzer 32. 10. Van Werven 29. 15. Hofmann 17. 17. Reimann 11.