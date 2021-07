Ken Roczen will 2022 wieder nach der Krone im Supercross greifen

Der Kalender der US Supercrossmeisterschaften für die Saison 2022 wurde von Serienpromoter 'Feld Entertainment' vorgelegt. Die Meisterschaften werden über 17 Runden ausgetragen und beginnen am 8. Januar 2022.

Im kommenden Jahr werden die US-Supercrossmeisterschaften keinen WM-Status mehr haben. Trotzdem geht die Show weiter und Serienpromoter 'Feld Entertainment' veröffentlichte bereits den Kalender für das kommende Jahr.

Die Meisterschaften werden über 17 Runden ausgetragen, beginnen am 8. Januar im Angel Stadium von Anaheim und enden am 17. Mai im Rice-Eccles Stadium von Salt Lake City. Die Verteilung der Lites Klasse in Ost- und Westküstenmeisterschaft wurde noch nicht vorgenommen.

US Supercross Kalender 2022, Stand 20.7.2021:



08. Januar, Anaheim, Kalifornien, Angel Stadium

15. Januar, Oakland, Kalifornien, RingCentral Coliseum

22. Januar, San Diego, Kalifornien, Petco Park Stadium

29. Januar, Anaheim 2, Kalifornien, Angel Stadium

05. Februar, Glendale, Arizona, State Farm Stadium

12. Februar, Anaheim, Kalifornien, Angel Stadium

09. Februar, Minneapolis, U.S. Bank Stadium

26. Februar, Arlington, Texas, AT&T Stadium

05. März, Daytona Beach, Florida, Daytona International Speedway

12. März, Detroit, Michigan, Ford Field Stadium

19. März, Indianapolis, Indiana, Lucas Oil Stadium

26. März, Seattle, Washington, Lumen Field Stadium

09. April, St. Louis, Missouri, Dome at America’s Center

06. April, Atlanta, Georgia, Atlanta Motor Speedway

23. April, Foxborough, Massachusetts, Gillette Stadium

30. April, Denver, Colorado, Empower Field at Mile High

07. Mai, Salt Lake City, Utah, Rice-Eccles Stadium