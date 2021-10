Motocross-ÖM Imbach: Marcel Stauffer ist Champion 18.10.2021 - 15:40 Von Alfred Domes

© Domes Stauffer (4) gegen Rammel (18) © Domes Die Top-3 der MX2-Klasse: Pölzleitner, Stauffer und Rammel (v.l.)

Das erwartete Spitzenduell in der Motocross-ÖM zwischen MX2-Leader Roland Edelbacher und Marcel Stauffer fand beim Finale in Imbach leider nicht statt. So kam Stauffer kampflos zu seinem dritten Titel.