Déjà-vu in Loket: Townley gegen Leok, 2. Generation

Im tschechischen Loket wird es am kommenden Wochenende erneut zum Duell zwischen dem frisch gebackenen Junioren-Weltmeister Levi Townley (Yamaha) und Vizeweltmeister Lucas Leok (Husqvarna) kommen.

Am kommenden Wochenende findet im tschechischen Loket der 13. Lauf der Motocross-WM 2024 statt und traditionell starten dort die 85er und 65er Youngster im Rahmenprogramm.

Nur eine Woche nach der Junioren-WM im niederländischen Heerde wird der frisch gebackene 85er Weltmeister Levi Townley (Yamaha) aus Neuseeland in Loket am Start stehen. Schon in Heerde überzeugte er mit seinem eher ruhigen und sehr effektiven Fahrstil, der stark an den Style des Vaters Ben Townley erinnert.

In Loket wird es ein weiteres Aufeinandertreffen zwischen Lucas Leok (Husqvarna) und Levi Townley geben. Lucas, der Sohn von Aigar Leok, gewann in Heerde den zweiten Lauf und wurde am Ende mit einem 4-1-Ergebnis Zweiter. Lucas überzeugte vor allem im zweiten Lauf durch eine unglaubliche Intensität über die gesamte Renndistanz. Levi verletzte sich wenige Tage vor der Junioren WM am Handgelenk und war erst kurz vor dem Wettkampf wieder fit. Der Neuseeländer freute sich umso mehr über seinen Erfolg.

Levi Townley und Lucas Leok haben zweifellos Talent. «Ich bin Mechaniker, Manager, Trainer und Fahrer in einer Person», erklärte Vater Aigar nach dem Rennen. «Ich wollte eigentlich gar nicht, dass Lucas zum Motocross kommt und ich übe auch kleinerlei Druck aus. Aber er will es selbst, also möchte ich ihm auch nicht im Wege stehen.»

Für Familie Townley ist die Reise von Neuseeland nach Europa natürlich ein enormer Kostenfaktor. Auf die Frage, ob Levi vielleicht noch länger in Europa bleibt, um noch das eine oder andere EMX125 Rennen mitzunehmen, meinte Ben: «Sie können gerne mit meinem Bankberater darüber diskutieren.» Aber dennoch: Ein Start in Loket am kommenden Wochenende ist für Levi geplant und bei dieser Gelegenheit wird es ein Déjà-vu geben: 2004, also genau vor 20 Jahren, gewann Ben Townley in Loket vor Alessio Chiodi und Antonio Cairoli den Grand Prix der tschechischen Republik. Townley wurde Weltmeister und Aigar Leok am Ende der Saison Zehnter der MX2-WM.

Nun steht in Loket also die nächste Generation Townley und Leok am Startgatter und komplettiert wird das Ganze durch 'Liamski' Everts, der bekanntlich inzwischen bereits in der MX2-WM erfolgreich ist.

85 ccm Junioren-WM 2024:



1. Levi Townley (NZL), Yamaha, 1-3

2. Lucas Leok (EST), Husqvarna, 4-1

3. Dex van den Broek (NL), KTM, 10-2

4. Sleny Goyer (F), GASGAS, 2-11

5. Viktor Leppälä (FIN), KTM, 3-10

6. Braxtyn Mes (USA) USA, Husqvarna, 9-6

7. Moritz Ernecker (A), GASGAS, 8-7

8. Aston Allas (EST), Husqvarna, 6-9

9. Casey Karstrom (DK), KTM, 13-4

10. Ricardo Bauer (A) KTM), 14-5