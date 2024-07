Henry Jacobi (KTM): Zwarte-Cross-Sieg knapp verfehlt

Mit einem 1-2-Ergebnis verfehlte der deutsche Sarholz-KTM-Pilot Henry Jacobi den Gesamtsieg beim legendären Zwarte Cross nur knapp. Den Tagessieg holte Micha Boy de Waal (GASGAS), Noah Ludwig (KTM) wurde Dritter.

Die deutschen Sarholz-KTM-Piloten starten an diesem Wochenende beim Zwarte Cross in Lichtenvoorde (Niederlanden), dem Festival-Event der Superlative mit Musik, Stunts, Gaudi und Motocross mit zehntausenden von Zuschauern. Der Veranstalter gibt eine Zuschauerzahl von 220.000(!) an.

Die Motocross-Strecke ist Teil des Festivalgeländes, auf dem neben der Hauptbühne mehrere Nebenbühnen und Festzelte aufgebaut sind. Direkt neben der Strecke befindet sich ein Badesee (Playa Exoticana). Es gibt das 'Megatent', 'Discotent', 'Tiroler Tent' und ein riesiges Camping-Gelände ('Het Eindstation').

Henry Jacobi absolvierte in Lichtenvoorde seinen ersten Renneinsatz nach seinem schweren Unfall Anfang Juni im Talkessel, bei dem er sich schwere Gesichtsverletzungen zuzog. Jacobi, der beim Deutschland-Grand-Prix mehrere Schneidezähne einbüßte, gewann den ersten Lauf und wurde im zweiten Rennen Zweiter. Der Niederländer Micha Boy de Waal (GASGAS) lag am Ende mit einem 2-1-Ergebnis punktgleich mit Jacobi an der Spitze. Wegen seines besseren zweiten Laufs wurde de Waal Tagessieger. Dritter auf dem Podium wurde Noah Ludwig mit zwei dritten Plätzen. Lucas Platt (KTM) wurde mit einem 4-7-Ergebnis Fünfter der Gesamtwertung.

Ergebnis Zwarte Cross 2024:

1. Micha Boy de Waal (NL), GASGAS, 2-1

2. Henry Jacobi (D), KTM, 1-2

3. Noah Ludwig (D), KTM, 3-3

4. Freek van der Vlist (NL), KTM, 6-4

5. Lucas Platt (D), KTM, 4-7