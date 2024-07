Junioren WM Heerde: Luca Nierychlo auf Platz 4

Start der 65er Klasse in Heerde

Das 65er Podium in Heerde

Mit einem 7-2-Ergebnis beendete der 10-jährige deutsche Youngster Luca Nierychlo im niederländischen Heerde den 65er Junioren Weltcup auf dem 4. Platz. Levi Townley (Yamaha) und Noel Zanocz (Fantic) wurden Weltmeister.

Im niederländischen Heerde fand am vergangenen Wochenende die Junioren WM 2024 statt, die an einem Rennwochenende ausgetragen wird.

In der 65ccm Klasse der Motorräder mit keinen Rädern zeigte der deutsche Husqvarna-Pilot Luca Nierychlo aus Hohenahr bei Giessen eine eindrucksvolle Leistung. Im ersten Lauf erwischte der 10-Jährige keinen optimalen Start und beendete das Rennen auf Rang 7. Im zweiten Lauf zeigte Luca seine Klasse und blieb bis zum Schluss am Hinterrad des späteren Weltcupsiegers Kash van Hamond aus Neuseeland. Am Ende kam Luca nur 1,3 Sekunden hinter dem Sieger van Hamond ins Ziel.

Mit etwas mehr Glück hätte Luca in Heerde durchaus Weltcup-Sieger werden können. Am Ende verfehlte er mit einem 7-2-Ergebnis das Podium nur knapp und musste mit dem undankbaren 4. Platz nach Hause fahren. Lucas Motto lautet: «Mein Herz gehört dem Motocross». Die deutschen Fans dürfen sich in Zukunft auf einen talentierten und hoffnungsvollen Youngster freuen!

65 ccm Junior World Cup 2024:



1. Kash van Hamond (NL), GASGAS, 2-1

2. Nico Verhoeven (NZL), KTM, 1-4

3. Theo Kolts (EST), GASGAS, 3-3

4. Luca Nierychlo (D), Husqvarna, 7-2

5. Joseph Vicari (USA), KTM, 9-6

6. Cohen Jagielski (GB), GASGAS, 4-12

7. Timoteï Cez (F), GASGAS, 6-11

8. Mason Ezergailis (AUS), KTM, 11-8

9. Jaydin Smart (USA), Yamaha, 15-5

10. Austin Keller (USA), KTM, 13-7

In der 85er Klasse tauchte mit Levi Townley ein bekannter Name auf. Levi ist der älteste Sohn von Ben Townley und der Apfel fällt bekanntlich nicht weit vom Stamm! Mit einem 1-3-Ergebnis wurde Levi Junioren-Weltmeister der 85er Klasse.

Pech hatte Österreichs Nachwuchstalent Moritz Ernecker (GASGAS), der im ersten Lauf in Führung liegend stürzte und auf Platz 8 zurückfiel.

Lucas Leok, der jüngere Sohn von Tanel Leok, zog den Holeshot zum zweiten Lauf und gewann das Rennen mit einem Start-Ziel Sieg. Leok wurde mit einem 4-1-Ergebnis Gesamt-Zweiter der 85er Klasse.

85 ccm Junioren-WM 2024:



1. Levi Townley (NZL), Yamaha, 1-3

2. Lucas Leok (EST), Husqvarna, 4-1

3. Dex van den Broek (NL), KTM, 10-2

4. Sleny Goyer (F), GASGAS, 2-11

5. Viktor Leppälä (FIN), KTM, 3-10

6. Braxtyn Mes (USA) USA, Husqvarna, 9-6

7. Moritz Ernecker (A), GASGAS, 8-7

8. Aston Allas (EST), Husqvarna, 6-9

9. Casey Karstrom (DK), KTM, 13-4

10. Ricardo Bauer (A) KTM), 14-5

…

27. Neo Nindelt (D), GASGAS, 34-23

…

41. Raphael Hellmuth (D), Husqvarna, DNS-DNS

Der ungarische Fantic-Werksfahrer Noel Zanocz dominiert in diesem Jahr die EMX125. Er gewann in Heerde die 125er Junioren WM vor seinem italienischen Teamkollegen Simone Mancini (Fantic) und dem Spanier Francisco Garcia (GASGAS).

Auch in dieser Klasse waren klangvolle Namen berühmter Väter am Start: Jarne Bervoets (Yamaha), der Sohn von Marnicq, musste den ersten Lauf nach einem Crash in Runde 2 aufgeben und kam im zweiten Rennen auf Platz 18 ins Ziel. Jayson van Drunen, der Sohn des früheren WM-Fahrers Marcel van Drunen, der wiederum nicht verwandt mit WMX-Star Lotte van Drunen ist, belegte mit den Rängen 10 und 15 den 12. Platz. Der Niederländer Gyan Doensen (KTM) wurde mit einem 5-3-Ergebnis WM-Vierter.

125 ccm Junioren-WM 2024:



1. Noel Zanocz (H), Fantic, 1-2

2. Simone Mancini (I), Fantic, 3-1

3. Francisco Garcia (E), GASGAS, 2-4

4. Gyan Doensen (NL), KTM, 5-3

5. Kasimir Hindersson (FIN), KTM, 4-6

6. Jamie Keith (GB), Yamaha, 6-8

7. Dani Heitink (NL), Yamaha, 12-5

8. Nicolò Alvisi (I), KTM, 11-9

9. Jekabs Kubulins (LT), Yamaha, 9-11

10. Dean Gregoire (NL), KTM, 7-13

11. Tomass Saicans (LT), GASGAS, 18-7

12. Jayson van Drunen (NL), Yamaha, 10-15

…

22. Jarne Bervoets (B), Yamaha, 40 (DNF)-18

…

39. Finn Lange (D), KTM, 29-35