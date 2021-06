Castellarano: Lupino (KTM) und Lapucci (Fantic) vorn

Alessandro Lupino (MX1/KTM) und Nicholas Lapucci (Fantic/MX2) gewannen beide Läufe der offenen italienischen Elitemeisterschaft in Castellarano. An den Rennen traten mehrere WM-Protagonisten an.

Im italienischen Castellarano traten am WM-freien Wochenende zwischen Orlyonok und Matterley Basin einige WM-Protagonisten zu einem Lauf der offenen italienischen Elitemeisterschaften an. Alessandro Lupino (KTM) gewann beide Läufe vor dem früheren EMX250 Europameister Morgan Lesiardo (Honda) und MX1-Exweltmeister David Philippaerts (Yamaha). Lesiardo arbeitet nach einer schweren Handgelenks- und Fußverletzung momentan an seinem Comeback.

In der MX2-Klasse dominierte erneut Nicholas Lapucci auf der Zweitakt-Fantic das Geschehen. Lapucci nutzte dieses Rennen als letzte Vorbereitung für den Auftakt der EMX250 Europameisterschaft in Matterley Basin am kommenden Wochenende. Der Italiener war der überragende Protagonist der Vorsaison und hat nahezu alles gewonnen, was es nur zu gewinnen gab. Bei den Vorsaisonrennen hat er gleich mehrere MX2-WM-Protagonisten besiegt. Interessantes Detail am Rande: Lapuccis schnellste Runde war in beiden Läufen besser als die jeweils schnellste Runde von MXGP-Starter Lupino.

In der MX2-WM sind 250 ccm Zweitakter übrigens verboten. Hier dürfen nur Zweitakter mit maximal 125 ccm antreten. Nur in der EMX250 ist das Hubraumprivileg der Viertakter aufgehoben.

Italienische Meisterschaft Castellarano, MX1:



1. Alessandro Lupino (I), KTM, 1-1

2. Morgan Lesiardo (I), Honda, 4-2

3. David Philippaerts (I), Yamaha, 3-3

Italienische Meisterschaft Castellarano, MX2:



1. Nicholas Lapucci (I), Fantic, 1-1

2. Kevin Horgmo (NOR), GASGAS, 2-3

3. Andrea Adamo (I), GASGAS, 7-2