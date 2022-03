Neu: Europäischer MX-Classics-Cup ECMC ausgeschrieben 16.03.2022 - 17:38 Von Thoralf Abgarjan

© Thoralf Abgarjan In diesem Jahr wird es im Talkessel wieder ein Classics-Rennen geben

In diesem Jahr werden die Classics-Veranstaltungen innerhalb einer europäischen Serie ECMC ausgetragen. Das deutsche Rennen findet am 9. Juli im Talkessel statt. Weitere Rennen sind in Österreich und Tschechien geplant.