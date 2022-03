Heinz Hoppe feiert 75. Geburtstag

Heinz Hoppe ist einer der engsten Weggefährten von Paul Friedrichs und vielfacher nationaler Motocross-Champion. Seinetwegen pilgerten in den 1970er und 1980er Jahren Zehntausende in den Talkessel.

Heinz Hoppe wird am 6. März 2022 75 Jahre. Er war einer der erfolgreichsten Motocrossfahrer der früheren DDR und der erfolgreichste Sportler in der Zeit nach Paul Friedrichs. In seinen Anfangsjahren war er enger Weggefährte, Trainingspartner und Freund des dreifachen deutschen Weltmeisters Paul Friedrichs. 'Bobby', wie ihn seine Freunde nennen, brachte das Kunststück fertig, nicht nur in den Soloklassen erfolgreich zu sein, sondern er startete Mitte der 1980er Jahre eine zweite Karriere im Seitenwagenmotocross und war auch dort erfolgreich.

Interessantes Detail: Heinz Hoppe stammt aus der thüringischen Kreisstadt Apolda. Einer seiner sportlichen Weggefährten war Heiko Klepka, der Vater von Ken Roczen. Mattstedt, der Ort, in dem Ken Roczen aufwuchs, befindet sich direkt am Stadtrand von Apolda. Sogar unsere beiden WM-Protagonisten, Henry Jacobi (Bad Sulza) und Tom Koch (Wormstedt) kommen aus der unmittelbaren Umgebung von Apolda.

Die Stadt im Herzen Thüringens kann man also als eine Wiege des deutschen Motocross betrachten. Heinz Hoppe wohnt nun seit vielen Jahren in Norddeutschland auf der Insel Usedom. Anfang dieses Jahres musste 'Bobby' einen schweren Schicksalsschlag wegstecken, als seine Ehefrau verstarb, die ihn über Jahrzehnte auf den Rennstrecken Europas begleitete. Seinen Geburtstag feiert er aber natürlich in Apolda.

Heute unvorstellbar: Heinz Hoppe fuhr vor einer begeisterten Zuschauerkulisse von mehr als 100.000 Zuschauern beim Motocross der Nationen in Kischinjow. In den 1980er Jahren pilgerten mehr als 30.000 Zuschauern im Talkessel mit seinen prall gefüllten Hängen. In dieser Zeit brachte Heinz Hoppe den Kessel zum Kochen, wie es danach nur noch Ken Roczen tat. Im Namen aller Leser wünschen wir Heinz Hoppe von dieser Stelle aus noch viele gute und gesunde Lebensjahre und bedanken uns für viele spektakuläre Rennen, an die wir uns bis heute gern erinnern!