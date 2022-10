Ken Roczen: Vorfreude auf Red Bull Straight Rhythm

Motocross-Ass Ken Roczen hat nach seinem Auftritt beim Debüt der WSX-Serie in Cardiff mit dem Red Bull-Straight Rhythm im Oktober noch einen weiteren prestigeträchtigen Einsatz vor sich.

Für Ken Roczen (28) steht nach dem WSX-Auftakt in Cardiff mit dem ‹Red Bull-Straight Rhythm› einen hochkarätigen Event auf dem Programm. Die Veranstaltung wird in diesem Jahr am 15. Oktober in Huntington Beach in Kalifornien stattfinden.

Der Deutsche spielt auch in zwei Werbespots in den sozialen Netzwerken gemeinsam mit Red Bull-GASGAS-Werksfahrer Justin ‹Bam Bam› Barcia (30) mit. Dort geht es mit viel Humor um die Vorfreude der beiden Stars auf das Straight Rhythm-Event - einem Parallel-Hindernis-Wettbewerb, bei dem mit Zweitakt-Bikes gefahren wird.

Die Veranstaltung sorgt bei den Fans regelmäßig für Massenanstürme und wird sogar im US-PayTV-Sportkanal ESPN+ live übertragen. Das Straight Rhythm wurde zuletzt zweimal wegen der behördlichen Beschränkungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie abgesagt, die letzte Veranstaltung im Jahr 2019 gewann Ken Roczen! 2022 wurde das Event am Strand von Huntington mit dem ‹Moto Beach Classic› fusioniert – einem bekannten Flat-Track-Einladungsrennen.

Übrigens: Roczen ist bereits für den WSX-Auftritt in Cardiff nach Europa angereist. Die junge Familie verbrachte am Wochenende einen Abend bei einem Konzert von ‹Machine Gun Kelly› in London. Sohn Griffin wurde dafür extra mit Kopfhörer ausgestattet.