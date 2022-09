Ken Roczen lehnt Honda-Offerte ab

Der deutsche Supercross-Star Ken Roczen ist in die Mühlen taktischer Manöver zwischen dem Weltverband FIM und der AMA geraten. Honda bot ihm einen Vertrag an, der die WSX ausschloss. Deshalb lehnte Roczen ab.

Der Konflikt zwischen dem Weltverband FIM und dem amerikanischen Zweiradsportverband AMA eskaliert weiter. Die AMA will eine Supermotocross-WM ausschreiben. Diese soll Supercross und Motocross beinhalten. Die FIM unterstreicht, dass die neue Supercross-WM die einzige vom Weltverband sanktionierte Weltmeisterschaft ist.

Ken Roczen wird an der neuen WM teilnehmen. Er wurde vom australischen Serienpromoter SX Global direkt engagiert und ist das Aushängeschild der neuen Weltmeisterschaft, die am 8. Oktober mit dem Grand-Prix of Great Britain in Cardiff beginnt. Nun soll Roczen ein Angebot von Honda America erhalten haben, der die WSX aber ausdrücklich ausschließt. Roczen lehnte dieses Angebot ab.

«Honda hat mir letzte Woche ein Angebot unterbreitet», erklärte er im aktuellen Podcast von James Stewart. «Es war ein großartiges Angebot und wenn es nur ums Geld ginge, wäre das ein Super-Angebot gewesen. Aber ich habe schon für die Supercross-WM zugesagt und wollte jetzt die Fans nicht hängen lassen. Viele Leute haben nicht das Geld, um in die USA zu kommen. Deshalb ist es gut, zurück nach Europa zu gehen. Die Entscheidung für diese Serie war ziemlich einfach. Es ist für mich der richtige Zeitpunkt, besonders so spät in meiner Karriere. In Australien bin ich noch nie gefahren. Ich verdiene in dieser Meisterschaft ein bisschen Geld und kann ein wenig Urlaub machen. Ich war nicht bereit, die Fans hängenzulassen. Daraufhin hat Honda sein Angebot zurückgezogen. Das war ziemlich schockierend für mich.»

«Ich bin jetzt frei», erklärte Roczen in Hinblick auf ein neues Team nach dem Ende seiner Zeit als HRC-Werksfahrer. «Ich warte nicht auf ein Ersatz-Engagement oder hoffe, dass sich jemand verletzt. Wenn ein Team bereit ist, mir ein Angebot zu machen, bin ich verfügbar und weiterhin sehr motiviert, in den kommenden zwei Jahren Supercross und Motocross zu fahren. Bis dahin werde ich mich weiterhin auf die Rennen vorbereiten.»