R.I.P.: Loretta Lynn im Alter von 90 Jahren gestorben

Die amerikanische Country-Legende Loretta Lynn ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Auf ihrer gleichnamigen Ranch fanden seit 40 Jahren die US-Amateurmeisterschaften statt, die als größtes Motocross-Event der Welt galt.

Motocross-Fans kennen den Namen Loretta Lynn von den US-Amateurmeisterschaften, die jedes Jahr im Sommer auf der Ranch der US-Country-Legende ausgetragen werden. Heute, am 4. Oktober 2022, ist Loretta Lynn im Alter von 90 Jahren gestorben.

Loretta Lynn war eine der erfolgreichsten US Countrysängerinnen und Songwriterinnen in der Musikgeschichte. Ihre größten Erfolge feierte sie in den 1970er Jahren. Auf der Familienranch in Hurricane Mills, Western Town/Tennessee, werden seit 40 Jahren alljährlich die US-Amateurmeisterschaften ausgetragen. Hier begannen große Karrieren: Von Jeff Emig bis Damon Bradshaw, von Ricky Carmichael bis Ryan Villopoto, von James Stewart bis Austin Forkner. Auch Ken Roczen sammelte hier seine ersten US-Erfahrungen.

Die Amateurmeisterschaften von Lorretta Lynn gelten seit Jahrzehnten als das größte Motocross-Event der Welt. Hier entscheidet sich, wer Hobbyfahrer bleibt und wer ins knallharte Profigeschäft wechselt. Die Rennen von Lorretta Lynn sind legendär.

Ken Roczen nahm 2008 als 14-Jähriger an den Amateurmeisterschaften teil. Seine ersten Interviews gab er damals teilweise noch auf Deutsch, doch sein mediales Talent blitzte schon damals durch: «Ich muss hier fahren, weil das eine große Umstellung ist. Solche Strecken gibt es in Europa nicht», erklärte der Blondschopf aus der ostdeutschen Provinz, der schon damals nur ein Ziel kannte: Eine Karriere in den USA! «Ich mag die amerikanischen Strecken, weil ich das Schwierige mag. Ich will erst in die WM gehen und dann in die USA wechseln.» Der Rest ist Geschichte.

Jeder der Stars von heute erinnert sich an irgendeine Geschichte von damals: Im See wurden Motorräder gewaschen - gleichzeitig wurde darin gebadet. Loretta Lynn ist bis heute eine Mischung aus Woodstock, Wild West und Goldgräberstimmung. Erst durch die Corona-Krise und die zahlreichen Kalenderupdates kam die Strecke 2020 in den Kalender der US Nationals.

Die große Dame der Countrymusik war selbst ein enthusiastischer Motocross-Fan. Deshalb hat sie ihre Ranch zur Verfügung gestellt. Nach ihrem Tod wird vermutlich ein neues Kapitel aufgeschlagen. Es bleibt abzuwarten, wie es mit den legendären Rennen von Loretta Lynn weitergeht. Loretta Lynn hat Großes für den Motocross-Sport geleistet.