Ken Roczen startet für Honda Genuine in der WSX

Nachdem Roczens HRC-Vertrag ausgelaufen ist und er die neue Offerte wegen seiner Teilnahme an der Supercross-WM ablehnte, wurde jetzt die neue Teamheimat für Roczen bekanntgegeben.

Wie die letzte Trailer mit Ken Roczen bereits andeuteten, wird der Deutsche in der bevorstehenden Supercross-WM (WSX) für das australische Honda Genuine Honda Racing Team antreten.

«Seit 20 Jahren arbeite ich mit Honda zusammen», erklärte Teamgründer Yarrive Konsky. «Als ich 12 war, habe ich mit Motocross begonnen und später habe ich mich auch um das Management anderer Piloten in Australien gekümmert. 2003 wurden wir Teil des Honda-Satellitenteam-Programms und 2008 wurden wir das offizielle Honda-Werksteam.»

In den USA agiert das Team derzeit als Fire Power Parts Honda Racing in den AMA Supercross und Motocross-Meisterschaften. Für das Team gesetzt waren bereits Max Anstie und Wilson Todd in der SX2-Klasse,

Roczen soll in der SX1 starten, aber vorerst nur für die Supercross-WM 2022. In der neuen Serie sind maximal zehn Teams zugelassen. Roczen testete letzte Woche in der Millsaps Training Facility (MTF) die Fahrwerksteile von Factory Connection, die das Team verwendet. Sein Teamkollege wird voraussichtlich der Schotte Dean Wilson werden.

US-Supercross- und Motocross-Champion Eli Tomac wird am ersten Rennen in Cardiff mit einer Wildcard antreten. Roczen plant aber die Teilnahme an allen Rennen der Pilotmeisterschaft und brauchte deshalb ein Team.