Tragödie in Australien: R.I.P. Brayden Erbacher

Brayden Erbacher starb an den Folgen seines Unfalls

Am letzten Wochenende ereignete sich beim Auftakt der australischen ProMX-Meisterschaften in Wonthaggi ein tragischer Unfall mit Todesfolge, der zum sofortigen Abbruch der Veranstaltung führte. Der 20-jährige MX2-Pilot Brayden Erbacher erlag noch an der Strecke seinen schweren Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich bereits am Vormittag. Der Notdienst wurde gegen 11 Uhr alarmiert. Brayden wurde von den Ärzten an der Strecke und im Krankenwagen behandelt, doch es kam jede Hilfe zu spät.

Die Saison 2023 war Braydens zweites Jahr in der australischen MX2-Meisterschaft. Sein großes Vorbild war Ryan Villopoto. Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir der Familie, den Angehörigen und Freunden unser aufrichtiges Beileid und Mitgefühl in dieser schweren Zeit.