Dutch Masters: Doppelsieg von Jeffrey Herlings (KTM)

Adam Sterry (#811) und Max Nagl (#12) in Harfsen

Jeffrey Herlings in Harfsen

Mit Siegen in beiden Wertungsläufen gewann Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings den Auftakt der Dutch Masters in Harfsen vor Romain Febvre (Kawasaki) und Calvin Vlaanderen (Yamaha).

Mit Siegen in beiden Wertungsläufen gewann Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings den Auftakt der Dutch Masters in Harfsen (NL). Herlings nutzte die Veranstaltung als zusätzliches Vorbereitungsrennen für die schon letzte Woche begonnene WM, die nächste Woche auf Sardinien in ihre zweite Runde geht.

Den ersten Lauf gewann 'The Bullet' mit einem Vorsprung von 3,7 Sekunden vor Brent van Doninck (Honda). Im zweiten Lauf konnte er einen Vorsprung von 21 Sekunden gegenüber Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre herausfahren. Calvin Vlaanderen (Yamaha) wurde mit einem 4-3-Ergebnis Dritter der Tageswertung.

Max Nagl (Honda), der das Rennen ebenfalls zur Saisonvorbereitung der in zwei Wochen beginnenden ADAC MX Masters nutzte, wurde 5. der Gesamtwertung. Der 18-jährige Noah Ludwig schaffte es bei seinem ersten großen internationalen Auftritt auf der 450er auf P15 der Gesamtwertung.

Auch in der MX2 wurden die Wettbewerbe von den angereisten WM-Protagonisten dominiert. Der niederländische Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf gewann mit einem 2-1-Ergebnis punktgleich vor seinem Landsmann und Yamaha-Werksfahrer Rick Elzinga und Roan van de Moosdijk. Cato Nickel (KTM) beendete den Tag auf Rang 7.

Ergebnis MX1 Dutch Masters, Harfsen:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 1-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-2

3. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 4-3

4. Sven van der Mierden (NL), GASGAS, 8-6

5. Max Nagl (D), Honda, 5-9

…

15. Noah Ludwig (D), KTM, 18-13

…

19. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 20-14

20. Tim Koch (D), Husqvarna, DNF-15

Ergebnis MX2 Dutch Masters, Harfsen:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 2-1

2. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 1-2

3. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 3-3

4. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 4-4

…

7. Cato Nickel (D), KTM, 8-9

…

20. Peter König (D), KTM, 20-17

21. Marnique Appelt (D), KTM, 17-20