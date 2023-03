KTM: Nachwuchsförderung für junge Motocross-Piloten

Ab sofort können sich Motocross-Nachwuchsfahrer mit 65 ccm- und 85 ccm-Maschinen für die KTM-Trainingscamps 2023 anmelden. Die Motocross-Trainingscamps finden in Österreich statt und sind markenfrei!

Bei KTM hat man sich der Nachwuchsförderung verschrieben. Mit den Young Fighterz- und Mini Fighterz-Motocross-Camps powered by KTM bietet Europas größter Motorradhersteller jungen Nachwuchstalenten die perfekte Basis für den Einstieg in den Motocross-Sport. Egal ob Rookie oder Rennfahrer, Headcoach und Ex-Motocross-Profi Philipp Ringhofer bietet für jeden Teilnehmer das perfekte Coaching.

Als Young Fighterz werden Österreichs Nachwuchspiloten der Klasse 85ccm bezeichnet. Alle 85ccm-Piloten, egal welchen Fabrikates, ob Lizenzinhaber oder Hobbypilot, sind teilnahmeberechtigt. Auch bei den Mini Fighterz gilt: Teilnahmeberechtigt sind alle 65ccm-Piloten, egal ob Hobbypiloten oder Lizenzfahrer und egal auf welcher Motorradmarke sie unterwegs sind.

Ex-Motocrossprofi Philipp «Ringo» Ringhofer feilt als Cheftrainer an der Fahrtechnik der Nachwuchstalente und bietet im Gruppen- und im Einzeltraining jedem Teilnehmer das für ihn perfekt abgestimmte Coaching-Programm. Unterstützt wird er dabei von prominenten Fahrern der heimischen Motocrossszene.

Selbst die erfolgreichsten Piloten der österreichischen Motocross-Staatsmeisterschaft absolvieren regelmäßig Trainings bei Ringo und geben ihre Erfahrungen und Tipps als Gasttrainer an die «jungen Wilden» weiter. Auch heimische Enduro-Größen helfen den Young Fighterz ihre Cross-Country-Fähigkeiten auszubauen. So haben die jungen Talente die Möglichkeit, ihre Erfahrungen mit den Helden und Vorbildern der nationalen Motorsport-Szene auszutauschen und sich Tipps von den Profis zu holen.

Im Vordergrund steht bei allen Camps natürlich der Spaß an der gemeinsamen Sache und die Freude am Motocross-Sport. Die Young Fighterz- und Mini Fighterz-Camps werden an verschiedenen sorgfältig ausgewählten Austragungsorten, die den Youngstars die besten Trainings- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten bieten, stattfinden

Auch in diesem Jahr ist die Teilnahme an den Camps limitiert, um sicherzustellen, dass jeder Teilnehmer die bestmögliche persönliche Betreuung bekommt.

Also heißt es für interessierte junge Talente schnell sein, um sich einen der begehrten Plätze zu sichern Die Anmeldung erfolgt ausschließlich per Mail an ronald.grosskopf@ktm.com.

Young Fighterz:

MCV Oberdorf, am 15. April 2023

MSC Kirchschlag, am 03. Juni 2023

MSC Fresach Millstättersee, am 22. Juli 2023

MSC Mattighofen, am 05. August 2023 (neu mit dabei)

MSC Seitenstetten, am 21. Oktober 2023 (Saisonfinale)





Mini Fighterz:

MSC Fresach Millstättersee, am 23. Juli 2023

MCC Behamberg, am 19. August 2023

MSC Seitenstetten, am 21. Oktober 2023 (auf gesonderten Kinder-MX-Strecke)