Luc Ackermann: Backflip mit Mama auf dem Motorrad

Zählt nicht und war erst der Anfang: Backflip in die Schaumstoff-Schnitzelgrube

Was schenke ich meiner Mama zum Muttertag? FMX-Ass Luc Ackermann hat diese Frage in diesem Jahr eher unkonventionell beantwortet und seiner Mama einen Tandem-Backflip geschenkt.

«Das war der aufregendste Sprung meines Lebens!», sagte Freestyler Luc Ackermann nach der Landung. Acht Meter hoch und 13 Meter weit flippte Luc Ackermann mit seiner Mutter Melitta über Kopf in die zuvor arrangierte Airbag-Landung. Es war der weltweit erste Mutter-Sohn-Backflip der FMX-Geschichte... Glückwunsch und alles Liebe zum Muttertag!

So glatt der erste Mutter-Sohn-Backflip der FMX-Geschichte letztlich gelaufen sein mag, der Weg dorthin war für Lucs Mama und auch für Luc selbst kein einfacher – und das obwohl die Idee dazu von Melitta selbst stammt: «Meine Mutter wollte seit ihrem 50. Geburtstag schon immer mal mit mir einen Backflip auf eine echte Landung springen», erzählt Luc. Und das trotz des großen Respekts den Stunts ihres Sohnes gegenüber.

«Ich sehe ungern zu, wenn Luc springt», gesteht seine Mama noch vor dem ersten Testsprung in die Schnitzelgrube im heimischen Niederdorla: «Ich kann erst hinschauen, wenn das Event gelaufen ist und ich weiß, es ist nichts passiert!» Umso überraschter ist Luc, als sich seine Mama tatsächlich dazu bereit erklärt, mit ihm gemeinsam den ersten Mutter-Sohn Backflip der Geschichte zu wagen: «Meine Mutti hat noch nie bei einem Event zugesehen, und jetzt das!», schüttelt Luc den Kopf. «Ich verstehe die Welt nicht mehr, aber ich finde es mega cool, dass sie mir so vertraut!»

In Vorbereitung auf den Sprung, den Luc alleine im Schlaf beherrscht, montiert er eigens für seine Mama angefertigte Fußrasten an seiner 450er-KTM. Die Idee: Lucs Mama sitzt vor Luc auf dem Motocross-Motorrad, die Füße auf den Extra-Fußrasten, die Hände greifen das Innere von Lucs Lenker. Nach den ersten Sprungversuchen in die Schnitzelgrube ist klar: der Tandem-Backflip ist für Luc ohne weiteres möglich und auch Lucs Mama ist bereit für eine ganz besondere Weltpremiere, von der sie zum diesem Zeitpunkt noch nichts weiß.

«Meine Mama dachte nach den Sprüngen ins Foam-Pit wäre es das gewesen», erzählt Luc. Doch im FMX gilt ein Sprung erst als World's First, wenn man ihn ausfährt, also eine solide Landung steht und danach weiterfährt. Der Mutter-Sohn-Backflip zählt nur mit einer Landung auf dem Airbag.

Dann ist es soweit: Nach einigen letzten Instruktionen gibt Luc Gas. Wenige Sekunden später landet er mit seiner Mama Melitta den ersten Mutter-Sohn-Tandem-Backflip der FMX-Geschichte und fährt ihn trotz heftiger Landung perfekt aus! Der Rest ist Jubel, Erleichterung und purer Stolz: «Das war der aufregendste Sprung meines Lebens», ruft Luc beim Absteigen. «Ich bin super stolz auf meine Mama, dass sie das gemacht hat.»

Und Lucs Mama Melitta? Für sie war es ein einmaliges Erlebnis – im wahrsten Sinne des Wortes: «Es war ein Wahnsinnserlebnis», meint Melitta sichtlich erleichtert, «aber wiederholen würde ich das nicht noch einmal.»