Video: Triumphs Motocross-Motorrad in Aktion

Beim Youtube-Video dürfte es sich um eine gezielte Indiskretion handeln: Es soll Clément Desalle zeigen, der einen Prototypen des Motocross-Motorrads von Triumph fährt.

Dass Triumph in die Märkte der Motocross- und Enduromaschinen expandieren will, ist kein Geheimnis, sondern seit 2021 eine offizielle Ankündigung von Triumph selbst. Das erste Rennen will Triumph im Januar 2024 bestreiten, nämlich den Auftakt zur amerikanischen Supercross-Meisterschaft der 250er Klasse. Die 450er soll auf die Saison 2025 folgen. Das ist der offizielle Teil.

Nicht von Triumph stammt ein nun auf Youtube veröffentlichtes Video, das den kürzlich von Triumph als Testfahrer verpflichteten Franzosen Clément Desalle auf einem Triumph Prototypen zeigen soll. Desalle wurde in der Klasse MX1 (heute MXGP) dreimal Vizeweltmeister und beendete seine aktive Laufbahn 2020.

Auf dem arg verpixelten Video ist zu erkennen, dass das Motorrad ein Aluchassis haben könnte. Gerüchte, wonach Triumph einfach die KTM nachbauen würde, wären damit entkräftet. Andere mögen in die Bilder des Motorrads, das sicher nicht mit den dereinst serienmässigen Plastics bestückt ist, mehr hinein interpretieren.