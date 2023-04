SidecarCross-DM Schnaitheim: Außer Spesen nix gewesen

Nach ergiebigen Regenfällen musste der MSC Schnaitheim die Wertungsläufe der Gespannklassen bei seiner Motocross-Veranstaltung auf der Ostalb am Sonntag absagen.

Im Laufe der Jahre hat es beim Schnaitheimer Motocross schon so manche Wetterkapriolen gegeben. Das Spektrum reicht von Schneegestöber bis zu sommerlichen Temperaturen. Für die 48. Ausgabe des Traditionsrennens sollte es ganz dick kommen: Am Samstagnachmittag vor der Ein-Tages-Veranstaltung hatte es zu regnen begonnen, sodass die von den Niederschlägen der Tage zuvor ohnehin gut gewässerte Strecke auf der Ostalb immer mehr aufweichte. Während die Zeittrainings der Soloklassen DM 125 und DM Open noch gewertet werden konnten, ging es beim direkt folgenden Zeittraining der DM- und DMSB-Pokal-Teilnehmer der Gespanne chaotisch zu. Von den 21 gestarteten Teams blieben die meisten mindestens einmal im Schlamm stecken, sodass die Streckenposten gut mit dem Schwenken der gelben Flaggen beschäftigt waren.

Ein reguläres Umrunden der 1550 Meter langen Strecke «Am Hafnerhäule» war kaum mehr möglich, weshalb auch keine Wertung erfolgte und die Hauptrennen abgesagt werden mussten. Schade für die teils von weither angereisten Teams und die recht zahlreich erschienenen Zuschauer. Immerhin wurden denen die jeweils ersten Wertungsläufe zur DM 125 und zur DM Open geboten. Danach ging auch für die Solisten nichts mehr. Die nächste Veranstaltung zur DM und zum DMSB-Pokal findet am Maifeiertag in Kamp-Lintfort statt – hoffentlich bei besserer Witterung. Das letzte Regenrennen gab es am Niederrhein 2017. Davor und danach schien dort am ersten Mai meistens die Sonne. Info: mckali.de

DM-Stand nach 4 von 16 Läufen: 1. Prümmer, 50 Punkte. 2. Weiss 44. 3. Normak 40. 4. J. Reimann 36. 5. T. Blank, Erlecke und Janecke, je 29. 8. J. Weinmann. 26. 9. Hentrich 23. 10. A. Knübben 22.



DMSB-Pokalstand nach 4 von 16 Läufen: 1. Veit 44. Seifert 43. 3. N. Degenhardt 41. 4. Prokesch 38. 5. Behnert 20.