Tragisch: Fotograf bei Motocross in Foxhill getötet 15.05.2023 - 20:05 Von Johannes Orasche

© British MX Championship In Foxhill ereignete sich eine Tragödie

Bei einem Motocross-Event in Foxhill in Großbritannien kam es zu einem verhängnisvollen Unfall: Die Veranstaltung am Sonntag wurde nach dem Tod eines Fotografen abgebrochen.